Ấm siêu tốc đừng chỉ biết dùng rồi cất: Làm cách này sạch cặn canxi, dùng bền hơn

Vì sao cần vệ sinh ấm siêu tốc thường xuyên?

Sau một thời gian hoạt động, đặc biệt khi sử dụng nguồn nước có nhiều khoáng chất, đáy và thành ấm có thể xuất hiện lớp cặn màu trắng hoặc vàng nhạt. Đây là những chất khoáng tích tụ trong quá trình đun nước.

Lớp cặn dày không chỉ khiến ấm mất thẩm mỹ mà còn làm giảm hiệu quả truyền nhiệt. Khi đó, thiết bị có thể cần nhiều thời gian hơn để đun sôi nước, đồng thời bộ phận gia nhiệt phải hoạt động với cường độ cao hơn.

Vì vậy, việc kiểm tra và làm sạch ấm định kỳ là một trong những cách đơn giản để duy trì hiệu suất của thiết bị.

Cách làm sạch cặn bên trong ấm

Khi xuất hiện cặn bám, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn vệ sinh từ nhà sản xuất. Với các loại ấm phù hợp, giấm trắng hoặc dung dịch axit citric chuyên dụng có thể được sử dụng để hỗ trợ loại bỏ cặn khoáng.

Một cách đơn giản là pha loãng giấm trắng với nước, cho vào ấm rồi đun hoặc ngâm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau đó, đổ bỏ dung dịch, tráng lại nhiều lần bằng nước sạch và đun một lượt nước mới rồi bỏ đi để loại bỏ mùi còn sót lại.

Nếu sử dụng sản phẩm tẩy cặn chuyên dụng, cần đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và dùng đúng liều lượng. Không nên tự ý trộn nhiều loại hóa chất với nhau, bởi phản ứng giữa các chất có thể tạo ra hỗn hợp không an toàn.

Trong quá trình vệ sinh, không dùng vật sắc nhọn hoặc miếng cọ rửa quá cứng để chà đáy ấm. Những thao tác mạnh có thể làm xước bề mặt hoặc ảnh hưởng đến lớp bảo vệ của bộ phận gia nhiệt.

Đế tiếp điện cũng cần được làm sạch

Không chỉ phần ruột ấm, đế tiếp điện cũng cần được kiểm tra thường xuyên. Bụi bẩn hoặc hơi ẩm tích tụ tại khu vực này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc điện.

Trước khi vệ sinh, cần rút phích cắm và đảm bảo toàn bộ thiết bị đã nguội. Dùng khăn mềm, khô để lau bụi trên đế và khu vực tiếp xúc. Không đổ nước trực tiếp lên đế điện và không sử dụng khăn quá ướt.

Đây là chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với độ bền cũng như an toàn khi sử dụng ấm siêu tốc.

Những nguyên tắc giúp ấm siêu tốc bền hơn

Một trong những thói quen cần duy trì là không để nước tồn trong ấm quá lâu sau khi đun. Khi không sử dụng, nên đổ phần nước còn lại, để ấm khô tự nhiên rồi đặt ở nơi sạch sẽ, khô thoáng.

Khi vệ sinh, tuyệt đối không nhúng toàn bộ ấm vào chậu nước hoặc xả nước trực tiếp lên phần đáy có bộ phận điện. Nước có thể xâm nhập vào các linh kiện bên trong, làm tăng nguy cơ chập điện hoặc hỏng thiết bị.

Ngoài ra, nên đặt ấm ở vị trí bằng phẳng, tránh khu vực gần bếp nấu, nguồn nhiệt cao hoặc nơi thường xuyên có nước bắn vào.

Không mở nắp khi ấm đang đun

Trong lúc thiết bị hoạt động, người dùng không nên mở nắp để kiểm tra nước. Hơi nước nóng thoát ra có thể gây bỏng, trong khi việc tác động vào nắp hoặc thân ấm khi đang vận hành cũng không cần thiết.

Hãy để ấm hoàn thành chu trình đun và tự động ngắt trước khi mở nắp. Sau khi thiết bị tắt, nên chờ trong thời gian ngắn để hơi nóng giảm bớt rồi mới sử dụng.

Nếu phát hiện ấm không tự ngắt sau khi nước sôi, cần ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị thay vì tiếp tục vận hành như bình thường.

Chỉ nên dùng ấm để đun nước

Ấm siêu tốc được thiết kế chủ yếu để đun nước. Việc cho sữa, trà, cà phê hoặc thực phẩm trực tiếp vào ấm có thể khiến cặn bám nhanh hơn, gây khó vệ sinh và ảnh hưởng đến bộ phận gia nhiệt.

Đặc biệt, chất lỏng chứa đường hoặc protein có thể tạo lớp bám khi gặp nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu muốn pha trà, cà phê hay sữa nóng, tốt nhất nên đun nước bằng ấm rồi sử dụng dụng cụ riêng để pha.

Không đổ nước quá ít hoặc quá đầy

Trước khi bật ấm, cần quan sát vạch mực nước tối thiểu và tối đa được in trên thân thiết bị. Không nên vận hành khi lượng nước thấp hơn mức quy định.

Ngược lại, đổ quá đầy cũng là thói quen cần tránh. Khi nước sôi, chất lỏng có thể trào ra ngoài, tiếp xúc với phần điện hoặc bề mặt xung quanh, gây mất an toàn.

Vì vậy, chỉ nên đổ lượng nước vừa đủ cho nhu cầu sử dụng và luôn nằm trong khoảng giới hạn mà nhà sản xuất quy định.

Sử dụng ấm siêu tốc đúng cách không chỉ giúp thiết bị hoạt động ổn định mà còn góp phần hạn chế các sự cố trong gia đình. Vệ sinh định kỳ, giữ đế điện khô ráo, không đun chất lỏng khác ngoài nước và tuân thủ mực nước cho phép là những thói quen đơn giản nhưng cần thiết để kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị.