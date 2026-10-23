Âm sắc Việt hội tụ nơi nhạc cụ dân tộc

Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ảnh: T.L.

Theo kế hoạch dự kiến, cuộc thi được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 24 đến 30/10 tại tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia của 17 đơn vị nghệ thuật. Đợt 2 diễn ra từ ngày 6 đến 12/11 tại Thái Nguyên, quy tụ 16 đơn vị nghệ thuật.

Với chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, cuộc thi hướng tới xây dựng không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, nơi các giá trị âm nhạc truyền thống được tôn vinh, bản sắc văn hóa vùng miền được lan tỏa và tài năng nghệ sĩ được phát huy. Qua đó, góp phần gìn giữ, trao truyền và phát triển di sản âm nhạc dân tộc Việt Nam trong đời sống văn hóa hôm nay.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá chất lượng chuyên môn và phát huy sức sáng tạo trong thực hành âm nhạc truyền thống. Trên sân khấu chuyên nghiệp, tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và dấu ấn nghệ thuật của mỗi cá nhân, tập thể có thêm cơ hội được khẳng định.

Mỗi vùng miền mang đến cuộc thi những sắc thái âm nhạc riêng. Các đơn vị phía Bắc giới thiệu những chương trình gắn với không gian văn hóa trung du, miền núi, đồng bằng Bắc Bộ và các loại hình sân khấu truyền thống. Miền Trung và Tây Nguyên góp mặt với âm sắc cung đình, tuồng, ca kịch, dân ca cùng hệ thống nhạc cụ giàu bản sắc. Trong khi đó, các đơn vị phía Nam đem đến những chương trình gắn với cải lương, đờn ca tài tử, âm nhạc Khmer và các sáng tạo hòa tấu mang hơi thở đời sống đương đại.

Sự hiện diện của các đơn vị nghệ thuật không chỉ thể hiện sự đa dạng trong phong cách biểu diễn mà còn phản ánh những phương pháp đào tạo, cách thức thực hành và trao truyền di sản khác nhau. Từ tiếng đàn bầu sâu lắng, đàn tranh trong trẻo, đàn nguyệt trữ tình đến âm hưởng mạnh mẽ, phóng khoáng của nhạc cụ vùng cao, Tây Nguyên và Nam Bộ, mỗi tiết mục góp phần kể câu chuyện văn hóa về con người, vùng đất và bản sắc cộng đồng.

Thông qua hai đợt thi tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức những chương trình độc tấu, hòa tấu được đầu tư công phu, đồng thời hiểu thêm về cấu tạo, âm sắc, kỹ thuật biểu diễn và không gian văn hóa của các nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Cuộc thi cũng cung cấp cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý, đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo đánh giá chất lượng đội ngũ biểu diễn, phương pháp đào tạo và khả năng phát triển tài năng. Từ đó, các đơn vị có thể nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn, phát triển khán giả và đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.