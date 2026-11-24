Âm sắc cội nguồn” giới thiệu đến công chúng những loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của ba miền

Tối 22.11, tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn), chương trình biểu diễn và giao lưu nghệ thuật “Âm sắc cội nguồn” giới thiệu đến công chúng những loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của ba miền Bắc – Trung – Nam. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Với thời lượng hơn 90 phút, “Âm sắc cội nguồn” đưa khán giả đến gần hơn với các di sản văn hóa phi vật thể thông qua những tiết mục trình diễn và phần giới thiệu về nguồn gốc, đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật.

Qua đó, chương trình góp phần giới thiệu sự phong phú của văn hóa dân gian Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để công chúng, nhất là người trẻ, tiếp cận trực tiếp với các nghệ nhân và di sản truyền thống.

Mở đầu chương trình là các tiết mục Dân ca Quan họ Bắc Ninh qua phần trình diễn của các nghệ nhân Hồng Mẫn, Trần Duyên, Quang Định cùng tốp múa. Trong trang phục áo mớ ba mớ bảy, nón quai thao, các nghệ nhân thể hiện những làn điệu quen thuộc như “Hoa thơm bướm lượn”, “Cây trúc xinh”, giới thiệu lối hát giao duyên và nét văn hóa ứng xử trọng tình nghĩa của người Quan họ.

Tiếp đó, nghệ thuật Hát Chầu văn gắn với Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được giới thiệu qua phần biểu diễn của NNƯT Huy Dự và NNƯT Thanh Nhàn. Tiếng đàn nguyệt hòa cùng nhịp trống, phách góp phần tái hiện không gian diễn xướng đặc trưng của loại hình nghệ thuật này.

Ở phần tiếp theo, chương trình giới thiệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Ca Huế. Qua phần thể hiện của các nghệ nhân Hàm Yên, Thu Thủy và Khánh Như, tiết mục “Mời trầu” cùng làn điệu “Lý tình tang” mang đến những sắc thái âm nhạc đặc trưng của miền Trung.

Khép lại chương trình là các tiết mục Dân ca và Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Trên nền hòa tấu của ban nhạc với đàn kìm, đàn tranh, guitar phím lõm và song lang, các nghệ nhân, nghệ sĩ lần lượt trình diễn “Liên khúc dân ca” (NNƯT Minh Đức, NNƯT Thanh Mai), “Ngọc đời phương Nam” (NNND Thanh Tuyết), “Dạ cổ hoài lang” (nghệ sĩ Thảo Vy), “Vọng cổ nhịp 16” (NNƯT Ngọc Đặng), song ca “Tân cổ giao duyên” (nghệ sĩ Vũ Thanh Vàng và Thảo Vy).

Đặc biệt, tiết mục ca ra bộ “Chuyện đờn ca” do NNƯT Minh Đức và NNND Thanh Tuyết biểu diễn mang đến không khí gần gũi, giới thiệu một hình thức diễn xướng đặc trưng của nghệ thuật cải lương và Đờn ca tài tử.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, phần dẫn giải của diễn giả Phạm Thái Bình giúp khán giả hiểu thêm về nguồn gốc, đặc điểm và giá trị của từng loại hình di sản.

Những thông tin về lề lối sinh hoạt Quan họ, cấu trúc lòng bản trong Đờn ca tài tử hay quá trình phát triển của bài “Dạ cổ hoài lang” được giới thiệu đan xen, giúp người xem có thêm kiến thức khi thưởng thức nghệ thuật truyền thống.

Bạn Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh viên năm 2, chuyên ngành Du lịch, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, chia sẻ: “Trên giảng đường, chúng em được học về khái niệm di sản văn hóa phi vật thể, nhưng khi trực tiếp xem các nghệ nhân trình diễn, kiến thức ấy trở nên gần gũi hơn. Phần dẫn giải của nhà nghiên cứu Phạm Thái Bình cũng giúp chúng em hiểu rõ đặc trưng của từng loại hình âm nhạc và thêm tự hào về văn hóa Việt Nam”.

Sự quan tâm của khán giả cũng là nguồn động viên đối với các nghệ nhân tham gia chương trình. Theo NNƯT Thanh Nhàn, nhiều khán giả, từ người cao tuổi đến sinh viên đã có mặt tại bảo tàng từ sớm để chờ xem biểu diễn.

“Chính sự trân quý của công chúng là phần thưởng quý giá, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi tiếp tục cống hiến và trao truyền vốn quý của cha ông cho thế hệ sau”, NNƯT Thanh Nhàn bày tỏ.

Thông qua chương trình, Bảo tàng TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò là không gian giới thiệu, thực hành và giao lưu văn hóa, đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Hoạt động cũng góp phần thực hiện các định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố, trong đó có nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và các di sản trong Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.