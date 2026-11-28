Cây Sâm Lai Châu cho sinh kế lâu dài, rau xanh và chăn nuôi cho nguồn thu trước mắt, “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp” chăm lo thế hệ trẻ. Ba mô hình của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu được tổ chức bổ trợ cho nhau, lấy người dân làm chủ thể, để sự ấm no trở thành nền móng của thế trận lòng dân nơi biên giới.

Lai Châu có đường biên giới dài 265,165 km tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bài toán sinh kế nơi biên giới Lai Châu

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tỉnh Lai Châu cho biết, Lai Châu có đường biên giới dài 265,165 km tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Khu vực biên giới gồm 11 xã, 172 bản, trong đó 63 bản giáp biên, với 26.111 hộ, 124.520 nhân khẩu thuộc 20 dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 85%. Khu vực còn 6.700 hộ nghèo và 4.268 hộ cận nghèo.

Đại ngàn vùng biên giới Việt -Trung, nơi những con đường quanh năm mây mù bao phủ.

Địa hình núi cao, chia cắt mạnh, giao thông khó khăn; lũ quét, sạt lở đất, mưa đá, rét đậm, rét hại và sương muối thường xuyên đe dọa mùa màng. Sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún, theo phương thức truyền thống, phụ thuộc thời tiết; sản phẩm chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chưa có mã vùng trồng nên khó tìm đầu ra. Hạ tầng viễn thông hạn chế khiến việc tiếp cận thông tin, thị trường càng thêm khó. Tìm hướng đi tạo sinh kế bền vững vì thế vẫn là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng.

Bám sát chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về giúp nhân dân phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa làm “đội quân lao động sản xuất”. Cách làm được chọn là thử nghiệm, đánh giá rồi mới mở rộng, kết hợp huy động nguồn lực với hướng dẫn kỹ thuật để người dân trực tiếp tham gia, từng bước làm chủ và thụ hưởng thành quả.

Từ lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng, Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn Sâm Lai Châu, cây trồng có giá trị cao, làm hướng đi dài hạn. Trước hết, 12 đồn Biên phòng có điều kiện phù hợp trồng thử nghiệm, mỗi đơn vị 100 - 120 m², để đánh giá hiệu quả. Sau đó, bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu được chọn làm điểm.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu và đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra thực tế tại mô hình trồng sâm Lai Châu.

Mô hình điểm triển khai cho 54 hộ với 267 nhân khẩu, trong đó có 27 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo, nhiều gia đình neo đơn, ốm đau dài ngày; thu nhập bình quân 25 triệu đồng/người/năm, 100% là đồng bào Mông.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ đất sản xuất, vật tư xây nhà giàn, hạ tầng kỹ thuật, cây giống và chế phẩm sinh học; mỗi hộ được giao 80 - 100 m² để trực tiếp sản xuất, chăm sóc và hưởng thành quả.

Để công khai, minh bạch, Bộ đội Biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bốc thăm vị trí trồng sâm, bàn giao đất tại thực địa và trao biển khu vực trồng cho từng hộ. Cán bộ, chiến sĩ góp 4.884 ngày công, người dân góp 4.665 ngày công để vận chuyển vật liệu, cải tạo mặt bằng, dựng nhà giàn, mái che.

Đến nay, mô hình đã huy động khoảng 6,5 tỷ đồng từ xã hội hóa hợp pháp và hỗ trợ của doanh nghiệp, trong đó 4 tỷ đồng làm 89 nhà giàn, 2,5 tỷ đồng tiền giống; đây là vốn đầu tư cho người dân, không thu lại. Với 89 nhà giàn, diện tích 11.000 m², đã có 9.550 m² được đưa vào trồng thực nghiệm 55.000 cây sâm, tỷ lệ cây sống và phát triển đạt 85%. Đơn vị cũng xây dựng trung tâm giống, gieo 150.000 cây giống để chủ động nguồn giống khi mở rộng.

Theo kế hoạch, sau khi đánh giá hiệu quả, mô hình sẽ được tuyên truyền, nhân rộng ra nhiều địa bàn khác. Cây sâm cần thời gian mới cho thu hoạch. Để người dân có thu nhập trong thời gian chờ đợi, đồng thời không để thực phẩm không rõ nguồn gốc lọt vào bếp ăn các trường nội trú, bán trú, Bộ đội Biên phòng triển khai mô hình trồng rau xanh tập trung, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước lạnh theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.

Từ điểm làm thử 1,4 ha với 54 hộ ở bản Ngài Thầu, mô hình hiện có mặt tại 13 đồn Biên phòng trên địa bàn 11 xã, diện tích khoảng 12,62 ha, đã cung cấp 6.887 kg rau xanh cho các trường liên cấp. Hệ thống chuồng trại khoảng 5.000 m² được xây dựng; mô hình cá hồi, cá tầm ở Ngài Thầu được củng cố trên diện tích khoảng 17.000 m². Bộ đội Biên phòng còn hỗ trợ thành lập 13 “Hợp tác xã Nông nghiệp quân dân” với gần 300 thành viên, đăng ký mã vùng trồng, hoàn thiện điều kiện truy xuất nguồn gốc.

Cái hay của cách làm là khép kín được “đầu vào - đầu ra”: nông sản của bản làng nuôi lại chính con em đồng bào. Người dân lao động dưới sự hướng dẫn của bộ đội, nhà trường có thêm nguồn thực phẩm an toàn tại chỗ.

“Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp”

Sau khi Bộ Chính trị ban hành thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chủ động đi đầu trong hỗ trợ các trường phổ thông nội trú liên cấp. Từ thực tiễn đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp” trong toàn lực lượng.

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh - Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức về chủ quyền biên giới quốc gia qua tiết học biên cương.

Tại Lai Châu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ các trường; ở các đồn có trường liên cấp, các tổ hỗ trợ do Chính trị viên phó làm tổ trưởng hướng dẫn các em làm quen với môi trường nội trú: gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thể chất, kỹ năng tự phục vụ, sinh hoạt tập thể. Đến nay, 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tổ chức 60 buổi hoạt động, thu hút khoảng 5.566 lượt giáo viên, học sinh.

Qua “Tiết học biên cương”, bộ đội giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức về chủ quyền biên giới quốc gia, pháp luật, kỹ năng phòng, chống tội phạm và sử dụng Internet an toàn. Các vườn rau mẫu được xây dựng cùng nhà trường để học sinh trực tiếp làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, hiểu giá trị lao động và biết trân trọng thành quả do chính mình làm ra.

Điểm tựa của thế trận lòng dân

Theo đánh giá của Bội đội Biên phòng tỉnh, giá trị của các mô hình không chỉ ở tiềm năng kinh tế mà còn ở cách làm lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn. Bộ đội không chỉ trao cây giống mà còn trao kiến thức, niềm tin và cơ hội để đồng bào tự vươn lên trên mảnh đất quê hương; lợi ích kinh tế gắn với trách nhiệm giữ rừng, giữ đất, giữ bản, để mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống” nơi biên cương.

Các mô hình đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng và được báo chí Trung ương, địa phương lan tỏa. Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh đề xuất nhân rộng mô hình rau xanh, chăn nuôi và “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp” tới hỗ trợ 248 trường liên cấp ở khu vực biên giới. Nếu thành công, đó sẽ là minh chứng cho cách làm: người lính biên phòng không chỉ giữ biên cương mà còn cùng dân dựng sinh kế, giữ bản làng.

Thời gian tới, Bội đội Biên phòng Lai Châu tiếp tục đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả, chú trọng gắn hỗ trợ ban đầu với hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ; lấy hiệu quả thực chất, sự cải thiện đời sống đồng bào và sự gắn bó quân dân làm thước đo.