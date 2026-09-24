Âm nhạc vì hành trình giải cứu những chú gấu cuối cùng

Buổi biểu diễn mang tên “FREE THE FINAL BEARS - Vì những cá thể gấu cuối cùng”. Chương trình do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) tổ chức, với sự tham dự của đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các cơ quan, ban, ngành tỉnh Phú Thọ và địa phương, Vườn Quốc gia Tam Đảo; Đại sứ quán Anh cùng các đối tác, nhà bảo trợ, nghệ sĩ và cơ quan truyền thông.

Không diễn ra trong khán phòng hay trên sân khấu lớn, buổi hòa nhạc được tổ chức tại thung lũng Chắt Dậu, nơi những con gấu được giải cứu đang sống trong các khu bán hoang dã của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Một cây đàn piano Yamaha grand được đặt giữa không gian xanh của khu cứu hộ. Xung quanh là cây cối, bãi cỏ và các khu vực sinh sống của gấu. Những “khán giả” đặc biệt của Rick Wakeman là những con gấu từng bị nuôi nhốt để khai thác mật, nay đang được chăm sóc và từng bước thích nghi với môi trường sống mới.

Rick Wakeman là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Anh và là nhà bảo trợ của gấu Moon, một con gấu ngựa được giải cứu khỏi cơ sở nuôi gấu lấy mật. Ông có nhiều năm đồng hành với Tổ chức Động vật châu Á và thể hiện sự gắn bó với những con gấu được giải cứu thông qua âm nhạc.

Gấu tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế

Chia sẻ trước buổi biểu diễn, nghệ sĩ Rick Wakeman cho biết, ông hạnh phúc khi có cơ hội chơi piano cho những con gấu ngay tại nơi chúng được giải cứu và đang bắt đầu một cuộc sống mới. Theo ông, đây là giấc mơ đã ấp ủ trong nhiều năm.

Tham dự chương trình còn có hai diễn viên người Anh Peter Egan và Lesley Nicol, những người nhiều năm đồng hành với Tổ chức Động vật châu Á trong hoạt động cứu hộ gấu tại Việt Nam và Trung Quốc. Hai diễn viên đều nhận bảo trợ cho các con gấu tại các trung tâm cứu hộ. Diễn viên, nhà bảo trợ Tăng Thanh Hà cũng tham dự chương trình. Sau chuyến thăm Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam năm 2022, cô nhận bảo trợ trọn đời cho con gấu ngựa có tên An và nhiều lần trở lại thăm, theo dõi quá trình gấu An lớn lên, thích nghi với cuộc sống mới.

Theo Tổ chức Động vật châu Á, khai thác mật gấu là hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Năm 2005, cả nước ghi nhận 4.239 con gấu nuôi nhốt. Sau hơn hai thập kỷ triển khai các giải pháp quản lý, cứu hộ và tuyên truyền, số lượng này đã giảm xuống còn hơn 120 con đang được nuôi nhốt tại các trang trại. Số gấu còn lại đang là trọng tâm của chặng đường chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật. Theo tổ chức này, thách thức hiện nay là rút ngắn thời gian từ khi đạt được sự đồng thuận của chủ nuôi đến khi các con gấu được đưa về cơ sở cứu hộ an toàn.

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Tam Đảo và Bạch Mã, những con gấu được giải cứu được chăm sóc suốt đời trong các khu bán hoang dã, với môi trường, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thú y phù hợp nhu cầu của từng con. Tổ chức Động vật châu Á sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc suốt đời những con gấu còn lại, với mục tiêu đưa các con gấu cuối cùng ra khỏi cơ sở nuôi gấu lấy mật càng sớm càng tốt. “FREE THE FINAL BEARS” vì vậy không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn góp phần truyền tải thông điệp về chặng đường đưa những con gấu còn lại ra khỏi các cơ sở nuôi gấu lấy mật, hướng tới một tương lai không còn gấu bị nuôi nhốt để khai thác mật.