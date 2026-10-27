Âm nhạc Khmer Cà Mau tranh tài tại ngày hội nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Với chủ đề “Âm sắc Việt, Hội tụ, Toả sáng”, Cuộc thi Độc tấu và Hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 24/10 đến 30/10, với sự tham gia của 16 đơn vị và hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên.

Các bài dự thi gồm cổ nhạc, làn điệu kịch hát dân tộc, dân ca truyền thống và các tác phẩm cải biên, chỉnh lý, phát triển hoặc sáng tác mới trên cơ sở phong cách âm nhạc dân tộc… Các tác phẩm được trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ dân tộc.

Cuộc thi là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị âm nhạc dân gian, truyền thống; đề cao giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Nhạc công Kim Văn Đồi trình diễn độc tấu sáo “Bình minh về trên phum sóc”.

Đối với Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh tham dự cuộc thi với chủ đề “Phum sóc đón chào lễ hội”, Đoàn đã mang đến những giai điệu tươi vui, rộn ràng, tái hiện không khí sinh hoạt văn hoá cộng đồng và niềm hân hoan của đồng bào Khmer trong những ngày hội truyền thống.

Chương trình dự thi gồm 3 tiết mục, trong đó có 2 tiết mục độc tấu sáo “Bình minh về trên phum sóc” và độc tấu đàn Rônek-Ek “Niềm vui phum sóc”. Các tiết mục không chỉ làm nổi bật âm sắc riêng của từng nhạc cụ mà còn truyền tải không khí lễ hội tưng bừng, rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, tiết mục hoà tấu “Phum sóc ngày mới” là điểm nhấn của chương trình với sự phối hợp nhịp nhàng của các nhạc cụ Khmer, mang đến bản hoà âm đặc sắc mừng phum sóc Cà Mau đang từng ngày đổi thay, phát triển.

Tiết mục hoà tấu “Phum sóc ngày mới” do các nhạc công Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer phối hợp biểu diễn.

Nghệ sĩ Thạch Thiệu, Phó trưởng Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer, chia sẻ: “Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tài năng của các nhạc công, đặc biệt là 2 nhạc công trình diễn độc tấu là Kim Văn Đồi (độc tấu sáo) và Thạch Si Phol (độc tấu đàn Rônek-Ek), Đoàn đã hoàn thành tốt phần thi diễn và mang đến cho Hội đồng giám khảo, khán giả những tiết mục mang âm sắc riêng của âm nhạc Khmer”.

“Đây cũng là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ, giao lưu kỹ thuật, kinh nghiệm biểu diễn để từng bước chuyên nghiệp hoá các chương trình nghệ thuật phục vụ đồng bào Khmer tỉnh nhà. Đặc biệt, Cuộc thi còn là cơ hội để quảng bá rộng rãi hơn giá trị âm nhạc Khmer nói riêng, văn hoá của vùng đất Cà Mau nói chung đến với bạn bè gần xa” - Nghệ sĩ Thạch Thiệu nhấn mạnh./.