Âm nhạc K-Pop khoác áo mới trên sân khấu giao hưởng Việt
Nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình "Korea Season 2026", đêm nhạc "SM Classics Live in Hanoi" tại Nhà hát Hồ Gươm đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt. Sự kết hợp giữa những bản hit K-Pop quen thuộc và âm sắc của dàn nhạc giao hưởng đã tạo nên không gian âm nhạc mới mẻ, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/am-nhac-k-pop-khoac-ao-moi-tren-san-khau-giao-huong-viet-246261107195917586.htm