Âm nhạc giúp cầu thủ chơi tốt hơn

Khi đến với sân Etihad, điều khác biệt lớn nhất tôi nhận thấy, đó là âm nhạc. Ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng khi càng tiến sâu vào sân, tôi càng thấy tiếng nhạc vang lên khắp nơi. Không ồn ào nhưng vừa vặn để thưởng thức trong không gian rộng thênh thang, vắng vẻ và tương đối yên ắng.

Khi đến nhận chức huấn luyện viên thay Pep Guardiola, chiến lược gia Maresca quyết định cho phép các cầu thủ Man Cit nghe nhạc trong khi tập luyện. Có vẻ như điều này đã phát huy hiệu quả. Ngay từ khi còn ở Italy, Maresca nổi tiếng với tình yêu âm nhạc, hát những bài hát tiếng xứ mì ống, sử dụng âm nhạc kích thích tâm trạng cầu thủ. Với các huấn luyện viên ở giải Ngoại hạng Anh, họ ngày càng trẻ trung, sáng tạo hơn. Có lẽ, điểm chung của những người trẻ luôn hướng tới cảm xúc, và điểm đầu tiên họ cần thay đổi chính là không khí và thói quen khi tập luyện. Maresca khi đến sân Etihad đã cho nâng cấp hệ thống âm thanh trong và ngoài sân, và đặc biệt là hệ thống âm thanh ở khu tập luyện. Nhạc dance được phát hằng ngày từ những chiếc loa công suất lớn đặt xung quanh sân khi cầu thủ Man City khởi động mỗi ngày.

Nhạc vang lên thường xuyên ở sân Etihad.

Một thể loại âm nhạc điện tử trẻ trung phát qua hệ thống loa mang thương hiệu câu lạc bộ, khi đội bước ra sân tập. Khi huấn luyện viên Maresca muốn truyền đạt những thông điệp chiến thuật phức tạp hơn, nhạc sẽ được giảm âm lượng hoặc tắt hoàn toàn. “Đây là điều tôi từng làm ở Leicester và Chelsea. Tôi cũng áp dụng ở đây, hy vọng nó sẽ đạt được hiệu quả”. HLV Maresca giải thích trước trận đấu ở vòng bảng Champions League với Porto. Ở trận đấu này, Man City thắng 2-0. “Có những ngày, với âm nhạc, các cầu thủ vui vẻ hơn và có thể làm việc tốt hơn. Họ tự chọn bài hát. Điều này đơn giản là tạo ra một môi trường dễ chịu hơn”, cầu thủ Matheus Nunes tỏ ra hào hứng với ý tưởng của thầy Maresca.

Chiến lược gia Maresca không phải là huấn luyện viên đầu tiên ở Premier League thử nghiệm tập luyện với âm nhạc. Mùa giải trước, khi dẫn dắt Burnley, Scott Parker cũng sử dụng âm nhạc trong các buổi khởi động, tập kỹ thuật rê bóng. Cũng giống như Maresca, ông tắt nhạc khi đến phần tập chiến thuật. Điều này không chỉ nhằm tạo ra bầu không khí sôi động mà còn dựa trên bằng chứng khoa học chứng minh rằng âm nhạc có thể tác động tích cực đến hiệu suất thi đấu.

Năm 2013, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Thể thao thuộc Đại học Hannover ở Đức đã tiến hành một nghiên cứu, được hỗ trợ bởi công ty thiết bị âm thanh Sennheiser, cho thấy các cầu thủ bóng đá có thể cải thiện hiệu suất thi đấu bằng cách nghe nhạc với nhịp độ đã được xác định trước qua tai nghe. Các nhà nghiên cứu chia thành 2 đội, mỗi đội 5 người, thi đấu các trận kéo dài 10 phút. Một đội đeo tai nghe không dây phát nhạc điện tử có nhịp độ nhanh ở mức 140 nhịp mỗi phút. Các cầu thủ đội đối phương cũng được phát tai nghe, nhưng mỗi người nghe một bài hát khác nhau với nhịp, tiết tấu khác nhau. Trong trận đấu khác, điều kiện đảo ngược: Một đội nghe nhạc đồng bộ, còn đội kia nghe nhạc không đồng bộ với nhịp, tốc độ khác nhau. Các huấn luyện viên chuyên nghiệp đánh giá màn trình diễn của 2 đội bằng các tiêu chí: Tần suất, độ chính xác của các đường chuyền, khả năng hoàn thành các pha bóng ở mức độ tốt, hoàn hảo... Kết quả rất rõ ràng: Đội nghe nhạc đồng bộ chơi tốt hơn đáng kể.

Các huấn luyện viên khác, bao gồm cả Mikel Arteta của Arsenal, đã sử dụng âm nhạc theo những cách khác nhau. Arteta đã cố gắng chuẩn bị cho các cầu thủ của mình trước trận đấu căng thẳng tại Anfield bằng cách cho họ nghe bài hát của đối thủ “You’ll never walk alone”, bài hát được phát khi Liverpool bước ra sân trước mỗi trận đấu để giúp họ làm quen với bầu không khí đang chờ đợi họ. Maresca còn nổi tiếng trong thời gian thi đấu cho West Bromwich Albion vì thường xuyên hát các bài hát nhạc pop Italy trong phòng tắm của phòng thay đồ. Cũng chính nhờ những khoảnh khắc đó mà ông đã nhận được sự khác biệt ở khía cạnh cảm xúc, cũng như về phẩm chất trên sân cỏ. Giờ đây, với tư cách là một huấn luyện viên, Maresca một lần nữa sử dụng tình yêu âm nhạc của mình để tạo dựng mối liên kết và xây dựng, ngay cả thông qua những chi tiết nhỏ nhất. Tất cả hướng đến mục tiêu duy nhất, tạo ra một Manchester City mới, cảm xúc hơn, chơi bóng tiết tấu hơn và mạnh mẽ hơn.