Âm nhạc cố đô ngân vang tại cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc ở Thái Nguyên

Âm nhạc truyền thống Huế mang trong mình những thanh âm trầm mặc, tinh tế, gắn với đời sống văn hóa cung đình và dân gian, được lưu truyền qua nhiều thế hệ bằng những làn điệu, bản nhạc giàu bản sắc.

Từ nguồn cảm hứng ấy, ngày 8.11, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế xây dựng chương trình dự thi mang tên “Âm sắc miền Hương Ngự”, giới thiệu những giá trị đặc trưng của âm nhạc Huế thông qua ngôn ngữ biểu đạt của các nhạc cụ dân tộc.

Đoàn Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế đưa âm thanh cố đô đến Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2026

Chương trình được dàn dựng với 7 tác phẩm, kết hợp giữa những làn điệu cổ truyền và các sáng tác phát triển, cải biên trên nền tảng âm nhạc truyền thống, tạo nên không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất cố đô.

Mở đầu mạch biểu diễn là “Sông Hương Giang”, tác phẩm phát triển, cải biên từ làn điệu ca Huế bài Lý Quỳnh Tương, tiếp nối bằng “Đăng Đàn Đơn, Xăng Xê” và “Phú Lục”, những làn điệu cổ truyền được gìn giữ trong kho tàng âm nhạc Huế.

Mạch âm nhạc tiếp tục được nối dài qua “Chuông Ngân”, tác phẩm phát triển, cải biên các làn điệu ca Huế cổ bản truyền thống, cùng phần trình diễn 10 bài bản Ngự gồm Tây Mai, Kim Tiền Xuân Phong, Long Hồ, Tẩu Mã và các làn điệu ca Huế truyền thống.

Hai tác phẩm “Huế Mùa Sen” và “Nắng Ấm Hương Bình” được phát triển, cải biên từ những chất liệu ca Huế và làn điệu truyền thống, trong đó có bài Liên Hoàn, Lý Thuế Mai Nhi và Lý Đoản Xuân, mở rộng sắc thái biểu đạt của chương trình.

Sự kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống tạo nên hệ thống âm thanh đa dạng

Sự kết hợp giữa đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tranh, đàn nhị, sáo trúc, kèn Sona, trống dân tộc và bộ gõ tạo nên hệ thống âm thanh đa dạng, làm nổi bật màu sắc riêng của từng nhạc cụ trong tổng thể hòa tấu.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Trần Văn Vỹ, Nguyễn Viết Tuấn, Ngô Thành Long, Phan Ngọc Anh Tuấn, Trần Thị Thanh Ba, Phạm Thị Sương, Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Công Minh, Lê Đức Tùng, NSƯT Nguyễn Thị Mai Lê, Phan Thị Mai Chung và NSƯT Trần Thị Loan.

Đảm nhiệm chỉ đạo nghệ thuật là NSƯT Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế; NSƯT Nguyễn Đình Trung viết kịch bản, sáng tác âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc, cùng sự tham gia sáng tác của NSƯT Trần Đại Dũng.

Thông qua chương trình, những làn điệu ca Huế, bài bản truyền thống và âm sắc của nhạc cụ dân tộc được đặt trong một chỉnh thể nghệ thuật, tiếp tục khẳng định sức sống của di sản âm nhạc Huế trong đời sống đương đại.

Trước đó, Đợt 1 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10.2026 tại tỉnh Lâm Đồng, với 16 đơn vị, gần 400 thí sinh và 52 tiết mục thuộc hai nội dung độc tấu, hòa tấu. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 12 giải Nhì; Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao thêm 14 giải thưởng cho các đơn vị, nghệ sĩ và nhạc công có thành tích tốt. Hội đồng Giám khảo Đợt 1 ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần lao động nghệ thuật và nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của các đơn vị. Nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện bài bản cổ với phong thái tự tin và sự am hiểu; một số nghệ sĩ chủ động sáng tác, trình diễn những tác phẩm mới dành cho nhạc cụ dân tộc. Kết quả chuyên môn của Đợt 1 tạo nền tảng và động lực để Đợt 2 tại Thái Nguyên tiếp tục phát hiện tài năng, khuyến khích sáng tạo và nâng cao chất lượng biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Qua hai đợt tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, cuộc thi năm 2026 quy tụ tổng cộng 33 đơn vị nghệ thuật, 18 buổi thi, 150 tiết mục cùng gần 800 nghệ sĩ, diễn viên. Với tinh thần“Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, cuộc thi tiếp tục khẳng định sức sống của nhạc cụ dân tộc, tạo không gian để nghệ sĩ các vùng, miền gặp gỡ và góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng.