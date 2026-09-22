Ấm lòng phong trào 'tiếp sức đến trường' ở Quảng Trị

Học sinh các trường ở Quảng Trị chung tay gây quỹ giúp các bạn học có hoàn cảnh khó khăn.

Đằng sau mỗi nguồn quỹ được xây dựng là sự chung tay bền bỉ của thầy cô, phụ huynh, các nhà hảo tâm và cả những tấm lòng thơm thảo của các em học sinh.

Đó cũng là những bài học thực tế, nhẹ nhàng mà sâu sắc về tình yêu thương, sự bao dung và tinh thần nhân ái dưới mái trường.

Các hoạt động tiếp sức học sinh nghèo diễn ra tự nhiên, xuất phát từ tinh thần “tương thân tương ái”, kịp thời mang lại điểm tựa tinh thần và vật chất cho những học sinh còn nhiều thiệt thòi.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Hải, phường Đồng Hới hưởng ứng chương trình ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Gieo mầm nhân ái

Một ngày giữa tháng 9/2026, sân Trường Tiểu học Đồng Hải rộn ràng hơn thường lệ khi Liên đội nhà trường chính thức phát động chương trình quyên góp "Quỹ tiếp sức đến trường”.

Chương trình ý nghĩa nhằm mục đích sẻ chia, động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm niềm tin và động lực vươn lên trong học tập, đồng thời là dịp để mỗi thành viên trong “mái nhà chung” Trường Tiểu học Đồng Hải cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Chương trình lan tỏa đến các lớp học.

Ngay khi hoạt động được khởi xướng, không khí sẻ chia nhanh chóng lan tỏa khắp các lớp học.

Điều xúc động và đẹp đẽ nhất là hình ảnh các em học sinh háo hức cầm trên tay những chiếc phong bì nhỏ. Trên từng chiếc phong bì ấy, các em tự tay nắn nót viết tên mình và gửi gắm những lời nhắn nhủ chân thành, trong trẻo đến bạn bè kém may mắn.

Những món quà nhỏ bé được trao đi bằng cả tấm lòng trong sáng của con trẻ đã trở thành những hạt giống nhân ái đầu đời. Qua đó, học sinh hiểu rằng mỗi người, dù ở lứa tuổi nào, đều có thể đóng góp một phần việc nhỏ bé để làm cho cuộc sống xung quanh trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn.

Qua đợt vận động, học sinh hiểu thêm về tình thương yêu, lòng nhân ái.

Lời kêu gọi đầy ý nghĩa của Liên đội Trường Tiểu học Đồng Hải đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường.

Tổng số tiền thu được sau đợt phát động gần 52 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí này được Liên đội lên kế hoạch cụ thể để chuyển thành các phần quà ý nghĩa gửi đến học sinh nghèo vào các dịp phù hợp như Tết Trung thu, chương trình “Xuân yêu thương”, Tết Nguyên đán, lễ tổng kết năm học và những thời điểm các em cần được động viên, tiếp sức kịp thời nhất.

Từ những việc làm giản dị hôm nay, các em học sinh sẽ tiếp tục học cách yêu thương, biết sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh theo tinh thần “Cho đi là còn mãi”.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Phú chung tay ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Kết nối cộng đồng, nâng bước học trò vững tin tới lớp

Cùng chung nhịp đập yêu thương, phong trào quyên góp ủng hộ “Quỹ tiếp sức đến trường” của Liên đội Trường Tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Hới) cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Chương trình được phát động đồng thời tại điểm trường chính và phân hiệu, thu hút sự đồng thuận, chung tay nhiệt tình của toàn thể thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các em thiếu nhi.

Các cán bộ, giáo viên hưởng ứng chương trình quyên góp ủng hộ học sinh.

Nhờ sự chung sức đồng lòng, Liên đội đã huy động được tổng số tiền 57,8 triệu đồng. Nguồn quỹ kịp thời này giúp nhà trường chủ động rà soát, hỗ trợ kịp thời những bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, không để gánh nặng kinh tế cản bước các em tới trường.

Trong khi đó, phong trào gây quỹ “Nâng bước em đến trường” của Liên đội Trường Tiểu học Đồng Thuận (phường Đồng Thuận) cũng mang ý nghĩa sâu sắc cho truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” khi mở rộng vòng tay kết nối với xã hội.

Học sinh khó khăn Trường Tiểu học Đồng Thuận được động viên nhân dịp khai giảng.

Không dừng lại ở phạm vi nội bộ nhà trường, Liên đội đã kêu gọi sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ các bậc phụ huynh, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức.

Nhờ sự tin tưởng và trách nhiệm vì cộng đồng, sau đợt phát động, Liên đội Trường Tiểu học Đồng Thuận đã đón nhận số tiền ủng hộ rất ấn tượng, lên tới 117,8 triệu đồng.

Nguồn lực quý báu này trở thành bệ đỡ vững chắc, giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh éo le có thêm điều kiện học tập, sách vở, quần áo để tự tin vững bước đến trường.

Tại lễ khai giảng Liên đội đã tổ chức trao tặng 66 suất quà tổng trị giá 61 triệu đồng. Số tiền còn lại liên đội sẽ trao tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong các dịp trung thu, xuân ấm cho em, sơ kết tổng kết năm học.

Những món quà yêu thương động viên học sinh khó khăn.

Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Tại Trường Tiểu học Nam Lý, phong trào “Kết nối yêu thương - Nâng bước em đến trường" đã tạo sức lan tỏa sâu rộng ngay từ đầu năm học. Chương trình chính là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nam Lý quyên góp hỗ trợ học sinh.

Trong Lễ Khai giảng, nhà trường kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ 118 suất quà trị giá 46,5 triệu đồng.

Cùng với đó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường đã quyên góp được hơn 56 triệu đồng, nâng tổng kinh phí hỗ trợ lên 102,6 triệu đồng.

Những món quà yêu thương được học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để duy trì ngọn lửa sẻ chia, Liên đội nhà trường tiếp tục phát động phong trào "Nuôi heo đất" nhằm chuẩn bị nguồn lực chăm lo chương trình "Tết vì bạn nghèo" tại các xã khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Cùng tinh thần tương thân tương ái, Liên đội Trường Tiểu học Bắc Lý (phường Đồng Thuận) đã triển khai hiệu quả phong trào “Tiếp sức đến trường”.

Trường Tiểu học Bắc Lý (phường Đồng Thuận) đã triển khai hiệu quả phong trào “Tiếp sức đến trường”.

Qua vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh cùng các nhà hảo tâm, Liên đội đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 118 triệu đồng.

Ngay trong dịp Tết Trung thu, nhà trường đã trích 57,8 triệu đồng để trao tặng 79 suất quà gồm thẻ bảo hiểm y tế, học bổng và quà cho học sinh khuyết tật.

Cán bộ, giáo viên chung tay ủng hộ.

Nguồn kinh phí còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Xuân ấm cho em", dịp sơ kết và tổng kết năm học.

Đối với các nhà trường, mỗi ngày đến trường không đơn thuần là một ngày học tập kiến thức văn hóa, mà còn là một ngày các em được sống nhân ái, học cách sẻ chia và cùng nhau lớn lên trong tình yêu thương.

Học sinh của trường hưởng ứng đợt quyên góp.

Sự chung tay tiếp sức của thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, bạn bè và toàn xã hội chính là nguồn động viên lớn lao, thắp sáng niềm tin để học sinh nghèo vững vàng vượt khó, viết tiếp những ước mơ tươi sáng trên con đường học tập.

Đăng Đức