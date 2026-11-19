Tiếng khóc trẻ thơ giữa đêm tuần tra

Khoảng 2h sáng 31/8/2026, trong lúc tuần tra qua xóm Nà Thằn, xã Quảng Lâm, tổ công tác Công an xã gồm Đại úy Đặng Quang Vinh, Thượng sĩ Nông Đức Hoàng và anh Lầu Văn Tu, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phát hiện hai vợ chồng ngồi bên vệ đường. Thấy có dấu hiệu bất thường, các anh dừng xe kiểm tra, ban đầu nghĩ người dân có thể vừa gặp sự cố giao thông.

Đến gần, tổ công tác nhận ra người vợ đang chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh. Người chồng là anh Hoàng Văn Tu, trú tại xóm Sác Ngà, đang vô cùng lo lắng, lúng túng tìm cách giúp vợ. Đêm khuya, đường đến cơ sở y tế còn xa, tình huống trở nên cấp bách.

Không thể chậm trễ, Thượng sĩ Nông Đức Hoàng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sản phụ. Do người phụ nữ là đồng bào dân tộc Mông, không nói được tiếng phổ thông, anh phải nhờ người chồng truyền đạt lại bằng tiếng Mông để hướng dẫn. Đây cũng là lần đầu tiên người chiến sĩ trẻ trực tiếp hỗ trợ một ca sinh nở. Vừa tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ tại Công an xã Quảng Lâm từ tháng 8/2026, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, nhưng trước tình huống khẩn cấp, anh vẫn bình tĩnh vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học để giúp sản phụ.

Nhà anh Hoàng Văn Chả, xóm Nà Luông đang dần hoàn thiện

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải nhanh chóng giúp sản phụ. Có việc là bắt tay vào làm luôn, không ngại khó, không sợ hãi. Những kiến thức, kỹ năng đã được học giúp tôi bình tĩnh xử lý tình huống. Khi em bé chào đời an toàn, tôi thực sự rất vui”, Thượng sĩ Hoàng chia sẻ.

Giữa đêm khuya, tiếng khóc trẻ thơ bất ngờ vang lên. Một bé gái đã chào đời an toàn. Các cán bộ Công an nhanh chóng đưa hai mẹ con đến Trạm Y tế Quảng Lâm để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Tổ công tác ở lại đến hơn 4h sáng, chỉ yên tâm khi mẹ và bé đều ổn định, người thân đã có mặt.

Với anh Hoàng Văn Tu, sự giúp đỡ ấy đến đúng lúc gia đình hoang mang, lo lắng nhất. Sau sự việc, anh đã viết thư cảm ơn Đại úy Đặng Quang Vinh và Thượng sĩ Nông Đức Hoàng vì kịp thời hỗ trợ vợ anh sinh con bên đường, đưa hai mẹ con đến cơ sở y tế an toàn. Những dòng thư mộc mạc chứa đựng tình cảm chân thành của người chồng, người cha vừa trải qua một đêm đầy lo âu.

Đây không phải lần đầu cán bộ Công an xã Quảng Lâm hỗ trợ người dân trong tình huống sinh nở khẩn cấp. Trước đó, ngày 6/6, đơn vị nhận được tin một sản phụ ở xóm Nà Đon có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình sinh sống trên khu vực đồi núi, trong khi mưa lớn kéo dài khiến đường trơn trượt, phương tiện không thể tiếp cận. Người nhà phải dùng võng đưa sản phụ xuống chân núi. Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng huy động cán bộ, sử dụng phương tiện của đơn vị đến hỗ trợ, đưa sản phụ đến cơ sở y tế. Nhờ được giúp đỡ kịp thời, người mẹ đã sinh một bé trai khỏe mạnh.

Không chỉ hỗ trợ sản phụ, khi người dân gặp tai nạn, đau ốm, cán bộ Công an xã cũng sẵn sàng có mặt. Khoảng 19h ngày 21/4, tại một đoạn đường thuộc xã Quảng Lâm xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người trú tại xóm Nà Luông bị thương. Lực lượng Công an xã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với cán bộ Đảng ủy xã sơ cứu ban đầu, sau đó dùng xe của đơn vị đưa các nạn nhân đến trung tâm y tế khu vực cấp cứu.

Ở địa bàn miền núi, nơi nhiều hộ dân sống xa trung tâm, đường sá cách trở, việc tiếp cận dịch vụ y tế không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bởi vậy, sự có mặt kịp thời của cán bộ Công an, một chuyến xe đưa người bệnh đến cơ sở y tế đôi khi có ý nghĩa rất lớn với người dân. Từ những tình huống khẩn cấp ấy đến việc hỗ trợ từng gia đình ổn định cuộc sống, tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ còn được thể hiện bằng sự đồng hành bền bỉ trong những công việc thường ngày.

Thượng sĩ Nông Đức Hoàng

Tại xóm Nà Luông, gia đình anh Hoàng Văn Chả có 6 người, trước đây sinh sống trên núi cao. Địa hình cách trở khiến việc đi lại, học hành của con trẻ và chăm sóc người già đều gặp nhiều khó khăn. Được Bộ Công an hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà, gia đình anh góp thêm 100 triệu đồng mua đất, vay mượn người thân để chuyển xuống khu vực gần đường.

Với một gia đình đã gắn bó lâu đời với nếp sống trên núi, đây không phải quyết định dễ dàng. Mẹ anh Hoàng Văn Chả là bà Sùng Thị Thào đã cao tuổi, không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông. Tuy nhiên, ở nơi ở mới, con trẻ đến trường thuận tiện hơn, người già đi khám bệnh đỡ vất vả, việc tiếp cận điện, nước cũng dễ dàng. Anh Chả dự định làm thêm gian bếp, đón bố mẹ xuống sống cùng để tiện chăm sóc.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, từ tháng 8/2026, Công an xã Quảng Lâm phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển, lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho 106 hộ dân chưa có điện. Nhiều gia đình sống trên sườn núi, đường dốc cao, xe chỉ có thể chở thiết bị đến chân núi. Từ đó, cán bộ Công an, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhân viên kỹ thuật và người dân cùng khiêng từng tấm pin, bình ắc quy, cột sắt và vật liệu vượt dốc, đưa đến tận nhà.

Trung úy Lương Xuân Hoàng, Công an xã Quảng Lâm, cho biết các hộ được hỗ trợ đều ở khu vực chưa có điện, nhiều nhà nằm trên núi cao, cách xa khu dân cư. Mỗi tấm pin nặng khoảng 36 kg nên việc vận chuyển rất vất vả. Theo anh Nguyễn Như Lai, cán bộ kỹ thuật Tổng Công ty CP Công trình Viettel, có xóm cách trung tâm xã hơn 20 km, phải mất vài giờ di chuyển; nhiều hôm hoàn thành lắp đặt thì trời đã tối.

Những nhọc nhằn ấy được đền đáp bằng niềm vui của người dân khi ánh điện thắp lên trong những căn nhà vốn nhiều năm chìm trong bóng tối. Ông Giàng Súa Hồ, ở xóm Khau Noong, cho biết gia đình có 19 người, sống trên núi cao nên từ lâu phải sinh hoạt trong cảnh thiếu điện. “Được hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời, gia đình tôi mừng lắm. Giờ có ánh sáng, buổi tối sinh hoạt thuận tiện hơn, có thể sạc điện thoại, làm việc và giúp con cháu học bài”, ông Hồ chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, gia đình chị Mùa Xìa Sình, ở xóm Nặm Tàu, có 18 thành viên, cũng phấn khởi khi được đưa điện về nhà. Với những hộ sống biệt lập trên núi cao, ánh điện không chỉ giúp sinh hoạt thuận tiện hơn mà còn tạo thêm điều kiện học tập, kết nối thông tin.

Từ những chuyến xe đưa người bệnh đi cấp cứu đến những mái nhà mới, những tấm pin vượt dốc đưa ánh điện về bản xa, mỗi việc làm đều góp phần cải thiện cuộc sống người dân. Đó cũng là cách những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Lâm cụ thể hóa tinh thần gần dân, gắn bó với nhân dân bằng những hành động thiết thực, giản dị mà giàu ý nghĩa.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở

Cùng với chăm lo đời sống, Công an xã Quảng Lâm chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế, mỗi nhiệm vụ đều cần cách làm linh hoạt, sát thực tế.

Tại trụ sở Công an xã, cán bộ, chiến sĩ tăng cường tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Với người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau, đi lại khó khăn và trẻ em không có khả năng đến trụ sở, đơn vị tổ chức thu nhận hồ sơ lưu động ngay tại nhà. Cán bộ trực tiếp mang thiết bị chuyên dụng đến từng hộ, giúp người dân giảm bớt thời gian, chi phí và những trở ngại trong đi lại.

Công an xã Quảng Lâm thường xuyên xuống các hộ dân gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật

Vừa hoàn thành thủ tục cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chị Sùng Mí Tụa, ở xóm Sác Ngà, phấn khởi chia sẻ: “Được các cán bộ hướng dẫn tận tình, cụ thể nên quá trình thực hiện các thủ tục diễn ra thuận lợi. Có thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử, việc thực hiện các thủ tục hành chính sau này sẽ thuận tiện hơn”.

Thiếu tá Lương Lục Vũ, Trưởng Công an xã Quảng Lâm cho biết, đơn vị tiếp tục rà soát những trường hợp chưa được cấp căn cước, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền về lợi ích của số hóa dữ liệu dân cư.

Ở một phương diện khác, sự gần dân còn được thể hiện trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, giúp đỡ người từng vi phạm tái hòa nhập cộng đồng. Tại xóm Tổng Ngoảng, Công an xã tham mưu thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ những hộ gia đình có người từng vi phạm pháp luật.

Các tổ công tác trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, động viên, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những vướng mắc liên quan đến đời sống. Mục tiêu không chỉ là nhắc nhở người từng vi phạm chấp hành pháp luật mà còn khuyến khích họ tích cực lao động, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Cũng tại xóm Tổng Ngoảng, từ ngày 16/6 đến 22/8/2026, thông qua cuộc vận động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Chỉ đạo 138 xã Quảng Lâm phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí đang tàng trữ trái quy định. Qua đó, 3 người dân đã tự giác giao nộp các loại súng và ký cam kết không tái phạm, góp phần phòng ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn.

Những công việc ấy đều cần sự kiên trì, gần gũi và thấu hiểu. Muốn người dân tự giác chấp hành pháp luật, muốn những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại, cán bộ Công an phải đến tận nơi, gặp gỡ từng người, lắng nghe và tạo dựng niềm tin. Khi người dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia, thế trận an ninh nhân dân mới thực sự được củng cố từ mỗi xóm, bản, mỗi gia đình.

Phong trào thi đua “Ba nhất - Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” vì thế không chỉ hiện diện trong những nhiệm vụ lớn mà còn được thể hiện qua từng hành động thường ngày. Đó là lần dừng xe giữa đêm để hỗ trợ sản phụ, chuyến xe đưa người bệnh đi cấp cứu, những bước chân vượt dốc đưa điện lên bản hay sự kiên trì đến từng nhà để giúp người dân làm căn cước, vận động chấp hành pháp luật.

Với Thượng sĩ Nông Đức Hoàng, tiếng khóc của bé gái vang lên bên đường trong đêm tuần tra sẽ là kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại cơ sở. Còn với gia đình anh Hoàng Văn Tu, sự có mặt kịp thời của những người chiến sĩ Công an là ân tình đáng trân trọng.

Bởi, niềm tin của nhân dân không chỉ được vun đắp từ những điều lớn lao mà còn bắt đầu từ những khoảnh khắc bình dị: một bàn tay chìa ra đúng lúc, một chuyến xe không ngại đường xa, một lời hỏi han chân thành. Chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, tinh thần “Gần dân nhất” đang được người chiến sĩ Công an xã Quảng Lâm bền bỉ viết tiếp mỗi ngày.