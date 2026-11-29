Ở vùng biên giới Tây Ninh, có những niềm vui tưởng chừng bình dị nhưng lại là ước mơ cả đời của những phận người nghèo khó. Đó là được sống trong một căn nhà vững chãi, không còn nỗi lo mưa dột, gió lùa. Những mái ấm nghĩa tình được dựng xây không chỉ mang đến nơi an cư mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Căn nhà mới của gia đình anh Lê Thanh Ngà, ở ấp Hiệp Thành, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh chính thức được địa phương bàn giao, giúp gia đình ổn định nơi ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Út (72 tuổi) xúc động, hạnh phúc khi đón nhận căn nhà Đại đoàn kết mới khang trang, hiện thực hóa ước mơ có nơi ở ổn định để an dưỡng tuổi già. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Vợ chồng anh Lê Thanh Ngà cùng các con vui mừng trong căn nhà mới khang trang trên vùng biên giới Tây Ninh, có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, chúc mừng bà Nguyễn Thị Bảy trong ngày chuyển vào căn nhà mới khang trang. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Bảy vui vẻ quét dọn căn nhà Đại đoàn kết mới được xây dựng, chuẩn bị chuyển vào sinh sống sau nhiều năm phải ở trong căn nhà xuống cấp, dột nát. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh kiểm tra chất lượng căn nhà Đại đoàn kết sau khi hoàn thành xây dựng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình thụ hưởng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nụ cười rạng rỡ của bà Nguyễn Thị Bảy (84 tuổi) trong căn nhà Đại đoàn kết mới, niềm vui sau nhiều năm mong ước có được nơi ở khang trang, kiên cố. Ảnh: Giang Phương - TTXVN