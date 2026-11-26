Bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm

Trao đổi về công tác bảo đảm dinh dưỡng cho người lang thang được tập trung, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Tiến Trung cho biết, Trung tâm luôn xác định việc bảo đảm chất lượng bữa ăn, chế độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với công tác chăm sóc đời sống hằng ngày. Vì vậy, các khâu từ lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm đến chế biến, bảo quản đều được chú trọng thực hiện theo quy trình.

Cán bộ y tế, nhà bếp và bộ phận quản lý đối tượng trực tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm sáng 26-11-2026. Ảnh: Phạm Hương

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào, Trung tâm quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ bảo quản, chế biến; cải thiện điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực bếp ăn, lắp đặt lưới chống côn trùng và bảo đảm vệ sinh dụng cụ, thiết bị nhà bếp. Các quy trình vệ sinh, kiểm soát an toàn thực phẩm được triển khai theo hướng dẫn của ngành y tế. Nhờ đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trung tâm được duy trì, chưa để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm.

Nhân viên nhà bếp tuân thủ quy định an toàn vệ sinh khi sơ chế thực phẩm. Ảnh: Phạm Hương

Đi sâu vào quy trình tổ chức bữa ăn, bà Phạm Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Y tế - Nuôi dưỡng cho biết, từ ngày 1-10-2026, Trung tâm đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp lương thực, thực phẩm. Việc tiếp nhận thực phẩm hằng ngày có sự tham gia trực tiếp của cán bộ tổ y tế, nhân viên nhà bếp và bộ phận quản lý đối tượng. Các bên cùng kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, thông tin mã QR và ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi, bảo đảm việc kiểm soát thực phẩm đầu vào được thực hiện công khai, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nhân viên nhà bếp được tập huấn về quy trình chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện khám sức khỏe theo quy định. Thực đơn được xây dựng theo tuần, bảo đảm sự đa dạng trong các bữa ăn và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng. Hằng ngày, hình ảnh các suất ăn được ghi nhận, công khai để phục vụ công tác theo dõi, giám sát.

Công tác kiểm tra không chỉ dừng lại ở khâu tiếp nhận và chế biến mà còn được duy trì trong suốt quá trình tổ chức bữa ăn. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của bếp ăn; sau khi hoàn thành, các suất ăn được bàn giao cho bộ phận quản lý đối tượng để tiếp tục theo dõi, đánh giá chất lượng và mức độ phù hợp với nhu cầu của người được chăm sóc.

Nhân viên nhà bếp chia thức ăn vào khay, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh sự giám sát nội bộ, Trung tâm được Trạm Y tế xã đến kiểm tra có tháng hai lần về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về kiểm tra bếp ăn và đánh giá đạt yêu cầu, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đồ dùng dụng cụ.

Thực đơn đổi món, đối tượng được cải thiện sức khỏe

Trung tâm đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 121 người lang thang, trong đó có 78 nam, 43 nữ (bao gồm 14 trẻ em). Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Trung tâm đầu tư 2 tủ cơm điện, nồi canh điện, bếp gas công nghiệp 5 họng, tủ lạnh, tủ bảo ôn lưu mẫu thức ăn, tủ lưu thực phẩm, 2 quạt thông gió ở khu vực chế biến và phòng chia đồ ăn, quạt hơi nước hút mùi ra ngoài. Tường bong tróc được ốp gạch men.

Bữa ăn đủ dinh dưỡng giúp các đối tượng tại Trung tâm ăn ngon miệng và hết suất. Ảnh: Trần Oanh

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, thực đơn được xây dựng theo tuần và luôn đổi món để phù hợp với người già và trẻ em.

Với mong muốn đối tượng ăn ngon miệng và hết suất, cán bộ Trung tâm chế biến món ăn phong phú. Nhờ ăn uống đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm kết hợp tập luyện thường xuyên, sức khỏe của đối tượng cải thiện rõ rệt so với ngày mới được tập trung vào Trung tâm.

Các suất ăn được chế biến đa dạng, bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi và thời tiết. Ảnh: Trần Oanh

Anh Ph.V.G. (sinh năm 1984, quê Hưng Yên) được tập trung vào Trung tâm đến nay gần 1,5 tháng cho biết: “Các bữa ăn tại đây rất ngon miệng. Đơn cử, bữa sáng có bánh giò nóng, bữa trưa gồm cơm, nem rán, thịt, rau cải xào và ổi tráng miệng... Lịch sinh hoạt và rèn luyện hằng ngày như tập thể dục với máy chạy, ngồi ghế mát-xa, đọc sách truyện và làm quen với máy tính giúp tôi duy trì thể trạng ổn định”.

Tương tự, anh N.V.B. (sinh 2005, quê Ninh Bình) được đưa vào Trung tâm từ ngày 14-9-2026, cho biết: “Sinh hoạt tại đây ổn định, cán bộ chăm lo chu đáo chế độ ăn uống hằng ngày. Mỗi ngày, tôi ăn đủ ba bữa. Nhờ ăn uống đều đặn, đủ chất nên cơ thể đã tăng cân so với trước. Với sự quan tâm, tuyên truyền, giáo dục của cán bộ Trung tâm, khi hết thời hạn ở đây, tôi sẽ về quê làm lại căn cước công dân để đi làm thuê kiếm sống”.

Cán bộ y tế thực hiện lưu mẫu thức ăn hằng ngày vào tủ bảo ôn theo quy định. Ảnh: Phạm Hương

Những bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, việc tham gia luyện tập thể dục thể thao cùng công tác tuyên truyền, giáo dục giúp các đối tượng có nhận thức về quy định pháp luật, cải thiện sức khỏe và niềm tin để hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần thiết thực cùng Thủ đô thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.