Ấm lòng nghĩa cử giúp nam thanh niên nằm bên đường lúc trời mưa

Khoảng hơn 6 giờ ngày 28/10/2026, chị Trần Thị Phương Mơ (SN 1985, ngụ căn hộ 101 chung cư A1 Vicoland, tổ dân phố Nại Hưng 2, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng người dân phát hiện nam thanh niên nằm bên trụ điện trên lề đường Nguyễn Trung Trực, gần ngã tư với đường Vân Đồn.

Cán bộ Công an ghi nhận sự việc, nắm thông tin từ chị Trần Thị Phương Mơ.

Lúc này trời mưa, một số vị trí đang bị ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người nằm sát mép đường. Chị Mơ cùng người dân khiêng người này vào trong quán ăn sáng của chị để nghỉ ngơi. Khoảng 20 phút sau, vị trí nam thanh niên nằm bị ngập nước.

Chị Mơ liền liên hệ đến cơ quan Công an. Rất nhanh chóng, Công an phường Sơn Trà cử Thiếu tá Mai Đình Hùng và đồng chí Phùng Tấn Chinh cùng xe chuyên dụng đến xử lý, làm việc.

Nam thanh niên khoảng 22 tuổi, cao khoảng 1,65m không tỉnh táo (nghi say xỉn), không tự đi đứng được, không mang theo giấy tờ tùy thân; chiếc điện thoại không thể mở mã được để xác minh thông tin cá nhân. Chiếc xe máy cũ nằm bên đường, do không có giấy tờ nên chưa xác định được đầy đủ thông tin về phương tiện.

Lực lượng Công an liên hệ xe cấp cứu để đưa thanh niên đến Trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe. Các cán bộ Công an lập biên bản sự việc, ghi nhận diễn biến, các thông tin liên quan, có sự chứng kiến, xác nhận của chị Mơ cùng Tổ phó Tổ dân phố Nại Hưng 2.

Nghĩa cử nhân văn của chị Mơ và người dân đã giúp nam thanh niên sớm được đưa đến vị trí khô ráo, an toàn trong lúc chờ lực lượng chức năng.

Công an phường Sơn Trà, cá nhân các đồng chí Mai Đình Hùng và Phùng Tấn Chinh đã rất trách nhiệm, tận tụy để xử lý sự việc; phối hợp với đội ngũ y tế đưa người dân đi chăm sóc sức khỏe; tiếp tục theo dõi, xác minh thông tin về nam thanh niên…

Lực lượng Công an, Y tế hỗ trợ nam thanh niên.

Sau khoảng 20 phút được khiêng vào trong quán ăn sáng, vị trí nam thanh niên nằm bị ngập nước.

Chiếc xe máy được cho là là của nam thanh niên dùng để đi lại.

Lực lượng Công an, Y tế đưa nam thanh niên lên xe cứu thương.