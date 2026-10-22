Ấm lòng lá thư tay gửi công chức phường Sài Gòn

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Xóa rào cản công nghệ bằng sự tận tụy

Chiều ngày 21/10, bà Trần Thị Tỉnh (sinh năm 1955, phường Vườn Lài) đã tới Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn để nhận kết quả trích lục giấy khai sinh. Nhận được kết quả, bà vô cùng vui mừng, xúc động.

Bà Tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt, chồng bà là cựu chiến binh tuổi đã cao. Do bị nhiễm chất độc da cam, vợ chồng bà đã nhận cháu ruột làm con nuôi từ nhỏ. Con đi làm vất vả, lại nghĩ trích lục giấy khai sinh của chính mình thì mình phải có mặt nên bà tự tìm hiểu, chẳng muốn nhờ con.

“Không biết bắt đầu từ đâu vì giờ đây cải cách hành chính đã thay đổi rất nhiều. Hơn một năm nay đâu đâu cũng ứng dụng công nghệ, trong khi với tôi, ở tuổi này, việc tiếp cận những thứ hiện đại ấy rất khó khăn. Những rào cản về công nghệ đã khiến bản thân tôi vô cùng e ngại khi phải tới cơ quan công quyền, lo lắng khi phải thực hiện các thủ tục hành chính. Suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng đã đến một vài nơi để hỏi thủ tục và cuối cùng nhờ phường Sài Gòn hỗ trợ”, bà Tỉnh chia sẻ.

Cảm nhận ban đầu khi tới Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, bà Tỉnh nói đó là không gian thoáng mát, sạch sẽ và một không khí cởi mở, thân thiện với những nụ cười dễ mến, nói năng nhẹ nhàng của cán bộ công chức nơi đây.

Lá thư viết tay của bà Trần Thị Tỉnh được gửi tới lãnh đạo phường Sài Gòn.

Ngay câu hỏi đầu tiên “Dạ, cô lên đây để làm gì ạ?” của nhân viên tiếp nhận hồ sơ đã khiến bà cảm thấy thoải mái, an tâm và “bình tĩnh hẳn”. Do toàn bộ dữ liệu khai sinh của bà Tỉnh không có trên hệ thống tra cứu nhanh, nên cán bộ Tư pháp-Hộ tịch của phường đã giải thích, hỗ trợ bà rất nhiệt tình.

“Cậu ấy lật mở, xem xét từng loại giấy tờ tôi mang theo một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, dù có những giấy tờ đã cũ mèm. Cô gái đeo kính ngồi bên cạnh kiên nhẫn hướng dẫn tôi các thao tác trên điện thoại. Cuối cùng thủ tục đã xong, tôi được hẹn 5 ngày tới nhận kết quả”, bà Tỉnh chia sẻ. Do tuổi cao, đi lại cũng khó khăn, nên bà chủ động nhờ cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho mình được hẹn 1 tuần sau đến lấy kết quả.

Khoe kết quả nhận được, bà Tỉnh nói không biết phải diễn tả như thế nào về niềm vui này. “Tôi rất rất hạnh phúc”.

Để cảm ơn các cán bộ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, bà Tỉnh đã viết một lá thư gửi cho lãnh đạo phường Sài Gòn. Trong thư bà thuật lại toàn bộ “hành trình” trích lục hồ sơ của mình và cho biết đó là những trải nghiệm mang tới cho bà cảm xúc hoàn toàn trái ngược so với suy nghĩ ban đầu. Không biết tên người cán bộ đã hỗ trợ mình, bà Tỉnh chỉ nhớ “cậu ấy ngồi ô số 11 và một cán bộ nữ ngồi bên cạnh hỗ trợ”.

Qua trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, được biết, cán bộ hỗ trợ bà Tỉnh hôm ấy là anh Hà Minh Nhựt và một bạn thực tập. Anh Nhựt cũng khá bất ngờ khi nhận thông tin về lá thư đặc biệt này của người dân. Được người dân tin tưởng, bản thân anh Nhựt cũng như cán bộ tại Trung tâm cũng rất phấn khởi. Đó là sự động viên, khích lệ để mỗi cán bộ công chức luôn cố gắng hơn nữa, nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình.

Bà Trần Thị Tỉnh vui mừng khoe giấy khai sinh vừa được trích lục. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ, bản thân đã có 16 năm làm việc trong lĩnh vực tư pháp, mỗi ngày đang tiếp nhận và xử lý khoảng 60-70 hồ sơ nên trường hợp của bà Tỉnh cũng là công việc bình thường hằng ngày.

“Số lượng hồ sơ chúng tôi tiếp nhận mỗi ngày khá nhiều và trong số đó cũng có nhiều cô chú lớn tuổi, gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Không chỉ riêng cô Tỉnh, mà bất kỳ người dân nào chúng tôi cũng đều phải hỗ trợ hết sức, hướng dẫn kỹ lưỡng. Vừa hỗ trợ người dân làm thủ tục, chúng tôi cũng luôn tư vấn, hướng dẫn thêm để bà con có thể tự mình làm các thủ tục khác tại nhà mà không cần phải lên Trung tâm, vất vả đi lại. Khi tới đây, bước vào người dân thoải mái, bước ra người dân hài lòng, vui vẻ thì chúng tôi mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ”, anh Nhựt chia sẻ.

Là phường trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn tiếp nhận và giải quyết lượng hồ sơ lớn của người dân, doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đơn vị đồng thời triển khai nhiều giải pháp: đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải cách hành chính thực chất.

Giám đốc Trung tâm Bùi Trường Giang cho biết, từ thực tiễn tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát toàn diện thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ, thủ tục hành chính ngành dọc và hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó, kịp thời kiến nghị đơn giản hóa các nội dung không còn phù hợp, giảm phiền hà, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Để lắng nghe phản hồi trực tiếp, Trung tâm phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả, 100% phiếu khảo sát đánh giá hài lòng và rất hài lòng về thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn, tác phong và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Người dân ghi nhận việc hướng dẫn hồ sơ đầy đủ, rõ ràng và thời gian giải quyết đúng quy định.

“Kết quả này là động lực nhưng cũng là trách nhiệm để chúng tôi không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong chuyên môn và đạo đức công vụ, để phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp”, ông Bùi Trường Giang chia sẻ.

Thái độ công chức: “chìa khóa” mở lòng dân

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn đã đồng thời triển khai nhiều giải pháp: đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải cách hành chính thực chất. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Quay lại câu chuyện về lá thư cảm ơn của bà Tỉnh, một lá thư tưởng chừng chỉ là lời cảm ơn đối với công chức trực tiếp hỗ trợ mình trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhưng đằng sau đó còn cho thấy niềm tin của người dân đối với cán bộ, công chức, với chính quyền.

Những dòng thư mộc mạc của người dân là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả phục vụ của nền hành chính luôn đặt người dân là trung tâm. Trong tiến trình xây dựng chính quyền đô thị và chuyển đổi số mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là sau khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, việc hiện đại hóa quy trình hành chính là điều kiện cần nhưng điều kiện đủ để đo lường thành công của bộ máy chính là sự hài lòng thực sự của người dân.

Chuyển đổi số không có nghĩa là khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân bị nới rộng bởi những thiết bị công nghệ, mà ngược lại, nền hành chính hiện đại càng đòi hỏi người công chức phải có sự nhạy bén, linh hoạt, chân thành và trách nhiệm để xóa đi ranh giới do những rào cản công nghệ đưa lại, đặc biệt là đối với người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội.

Hình ảnh hai cán bộ trẻ phường Sài Gòn kiên nhẫn đồng hành cùng cụ bà hơn 70 tuổi xử lý từng bước hồ sơ đã khắc họa rõ nét tinh thần: "Lấy người dân làm trung tâm phục vụ". Họ không chỉ làm tròn trách nhiệm chuyên môn mà còn làm việc bằng sự thấu hiểu và lòng nhân ái.

Anh Hà Minh Nhựt hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn. (Ảnh: LÊ THOA)

Câu chuyện nhỏ ở phường Sài Gòn hôm nay là minh chứng thực tế cho hiệu quả của phong trào đổi mới tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian làm việc thoáng mát, hiện đại; quy trình xử lý hồ sơ minh bạch; thái độ cởi mở, nụ cười thân thiện của cán bộ công chức khi tiếp xúc với nhân dân đang dần trở thành chuẩn mực chung.

Sự chuyển biến từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ" đang hiện hữu rõ nét trong từng ô cửa thủ tục hành chính mỗi ngày. Có thể thấy, sự hài lòng thật sự của người dân không đến từ những khẩu hiệu, mà được vun đắp từ chính những nụ cười, sự kiên nhẫn và tinh thần tận tụy ở từng công chức ở mỗi đơn vị mỗi ngày.

Nhấn mạnh trong nhiều cuộc họp và mới đây nhất là tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị vào cuối tháng 8/2026, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đánh giá cán bộ được thực hiện qua 3 kênh: hệ thống chỉ số đánh giá năng lực và sản phẩm đầu ra (KPI); đánh giá của cơ quan tổ chức, lãnh đạo và đồng nghiệp và quan trọng nhất là đánh giá của người dân và doanh nghiệp. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố cần phải chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Không phải những báo cáo được tô hồng, lá thư của bà Tỉnh, vì thế, chính là "lá phiếu đánh giá" công tâm nhất, khách quan nhất. Đó là minh chứng cho thấy công cuộc cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đi đúng hướng. Một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp không chỉ được xây dựng bằng hạ tầng công nghệ số tiên tiến, mà nó còn được đặt trên nền tảng của sự thấu hiểu, trách nhiệm từ mỗi cán bộ công chức, kết nối bằng niềm tin và được đo lường hiệu quả thông qua nụ cười và sự hài lòng của người dân.