Ấm lòng hàng ngàn suất cơm chay mùa lễ hội

Các thành viên trong nhóm phụ bếp

Ngay từ sáng sớm, các thành viên cơ sở dịch vụ ẩm thực của bà Quảng Thị Bảy đã tất bật chuẩn bị 4.500 suất cơm để phục vụ miễn phí người dân và du khách. Mỗi người một việc, từ sơ chế rau, củ, chế biến món ăn đến chia phần, phục vụ, tất cả đều chung tay với mong muốn mang đến những bữa ăn ngon, ấm áp cho mọi người trong ngày hội.

Bà Quảng Thị Bảy người đóng thầm lặng 4.500 suất cơm phục vụ du khách thập phương

Đây là năm thứ 2, bà Quảng Thị Bảy - chủ cơ sở dịch vụ ẩm thực cùng gia đình, người thân và các thành viên trong nhóm thiện nguyện tham gia hoạt động ý nghĩa này. Với khoảng 50 thành viên, nhóm cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và trao tận tay từng phần ăn đến khách thập phương. Bà Bảy chia sẻ: “Mỗi mùa lễ hội, chúng tôi lại muốn trở về, góp một chút công sức phục vụ bà con. Tôi nghĩ, việc gì có ích cho mọi người, giúp bà con vui vẻ thì mình nên làm bằng cả tấm lòng”.

Trao cơm tận tay cho du khách phương xa

Đằng sau mỗi suất cơm là sự chuẩn bị chu đáo, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến chia phần và phục vụ. Dù thời tiết nắng nóng, công việc nhiều, các thành viên vẫn tất bật, nhất là vào những khung giờ đông khách. Bên cạnh cơm chay, nhóm còn phục vụ nước uống miễn phí, giúp người dân và du khách giải khát, nghỉ ngơi trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lần đầu đến tham dự lễ hội, bà Nguyễn Thị Oanh, ở xã Nam Thành xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động trước tấm lòng của mọi người. Các món chay được chế biến công phu, ngon miệng, lại được phục vụ miễn phí. Nếu có dịp, năm sau tôi sẽ tiếp tục trở lại”.

Nhóm thiện nguyện tất bật trong sáng 16/10

Từ những suất cơm giản dị đến ly nước mát trao tay, hoạt động thiện nguyện đã góp phần hỗ trợ người dân, du khách trong những ngày diễn ra lễ hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người Lâm Đồng thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái được phát huy, góp phần làm đẹp thêm nét văn hóa ứng xử trong không khí trang nghiêm, thành kính của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026.