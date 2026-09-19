Ấm lòng bữa ăn trưa cho học sinh vùng biên giới

Lãnh đạo xã Đăk Ơ trực tiếp kiểm tra bữa ăn của học sinh tại điểm chính Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.

Tại xã biên giới Đăk Ơ, dù cơ sở vật chất chưa kịp đáp ứng nhu cầu, song chính quyền địa phương và các trường học đã chủ động, linh hoạt bố trí nguồn lực để học sinh được hưởng chính sách ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Bữa trưa ấm lòng học sinh

Gia đình chị Trần Thị Bích (ở thôn Đăk Liên, xã Đăk Ơ) có 2 con đang học tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Trường THCS Đăk Ơ. Từ khi các trường tổ chức bữa ăn trưa, chị cảm thấy nhẹ gánh hơn trong việc chăm lo cho các con. Chị Bích cho biết: Hằng ngày, gia đình phải đi làm rẫy nên khoảng hơn 10 giờ, tôi phải về đón con. Sau khi ăn trưa, tôi lại phải chở các cháu trở lại trường. Công việc bị gián đoạn, gia đình cũng tốn thêm thời gian, chi phí. Nay các con được ăn trưa tại trường, gia đình vừa giảm được một phần chi phí, vừa không phải tất tả đưa đón giữa buổi. “Các con được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, phụ huynh mừng lắm” - chị Bích chia sẻ.

Xã Đăk Ơ có hơn 19 ngàn người, với 22 thành phần dân tộc cùng sinh sống, chiếm 41% dân số toàn xã. Việc triển khai Nghị định số 339 góp phần quan trọng giảm bớt khó khăn cho các gia đình học sinh, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, nhà ở xa trường. Chính sách cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ, nghỉ học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã biên giới. Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ NGUYỄN TẤN LỰC

Cô Cao Thị Toàn, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Đăk Ơ) cho biết: Việc tổ chức ăn trưa khiến giáo viên thêm phần vất vả, phải ở lại trường để quản lý, chăm sóc học sinh. Tuy nhiên, khi thấy các em ăn ngon miệng, không khí trong trường vui vẻ, cô và đồng nghiệp thấy vui. Theo cô Toàn, có những học sinh ở nhà còn được cha mẹ chăm bẵm, xúc từng thìa cơm. Thế nhưng khi ăn cùng bạn bè tại trường, nhiều em lại tự giác, hào hứng và thi đua ăn hết phần cơm của mình.

Nỗ lực để học sinh được hưởng chính sách

Tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, quy mô học sinh lớn khiến việc tổ chức bữa ăn trưa đặt ra nhiều yêu cầu về cơ sở vật chất và nhân lực. Trường có 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 2 điểm lẻ, với gần 1,5 ngàn học sinh. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%. Đến nay, có hơn 1,2 ngàn học sinh đăng ký ăn trưa tại trường.

Thầy Nguyễn Thanh Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết: Trường phải linh hoạt tận dụng các phòng học, kho thư viện, nhà đa năng để tổ chức cho học sinh ăn trưa theo 2 khung giờ. UBND xã cũng bổ sung kinh phí để nhà trường sửa chữa nhà bếp, làm nhà tiền chế phục vụ việc nấu ăn. Trước mắt, nhà trường đã hợp đồng 14 người làm cấp dưỡng và 1 người vận chuyển cơm, thức ăn đến 2 điểm lẻ.

Tại Trường THCS Đăk Ơ, nhu cầu ăn trưa của học sinh cũng tăng nhanh sau khi Nghị định số 339 được ban hành. Cô Vũ Thị Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước đó, toàn trường chỉ có khoảng 260 học sinh đăng ký ăn trưa. Sau khi Nghị định số 339 được triển khai, số học sinh đăng ký tăng lên 800, chiếm gần 70% tổng số học sinh toàn trường.

Để đáp ứng nhu cầu, Trường THCS Đăk Ơ đã tạm ứng kinh phí mua bổ sung những dụng cụ thiết yếu như: khay, chén, đĩa và các vật dụng phục vụ nấu ăn; đồng thời hợp đồng nhân viên cấp dưỡng. Tuy nhiên, nhà ăn hiện chỉ đáp ứng được khoảng 250 học sinh. Số còn lại được linh hoạt bố trí ăn tại các phòng học. “Nhà trường huy động toàn bộ giáo viên khi có tiết trống và nhân viên, tranh thủ giờ cao điểm tập trung về nhà bếp để hỗ trợ chia khẩu phần ăn, sau đó đưa đến cho các em. Tất cả cùng cộng đồng trách nhiệm để các em được hưởng chính sách nhân văn này” - cô Huyền cho biết.

Tại Trường tiểu học và THCS Trương Định (xã Đăk Ơ), toàn trường có 26 lớp với hơn 638 học sinh. Ngay đầu năm học, trường đã triển khai nấu ăn trưa cho học sinh. Đến nay, có 601 học sinh đăng ký ăn trưa theo quy định. Mỗi học sinh thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ 450 ngàn đồng tiền ăn và 8kg gạo mỗi tháng, tối đa 9 tháng trong năm học.

Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ Nguyễn Tấn Lực cho biết: Dù còn nhiều khó khăn nhưng đến nay 100% trường học trên địa bàn xã đã tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh theo Nghị định số 339. Hiện nhu cầu học sinh ăn trưa tại trường đang tiếp tục tăng, trong khi cơ sở vật chất, nhân lực ở nhiều trường chưa đáp ứng kịp. Do vậy, các trường phải linh hoạt sắp xếp để duy trì bữa ăn cho học sinh.

“Xã đã chỉ đạo các trường tiếp tục thông báo rộng rãi chủ trương đến phụ huynh, thống kê đầy đủ nhu cầu ăn trưa của học sinh. Trên cơ sở đó, xã sẽ tổng hợp đề xuất, kiến nghị UBND thành phố bổ sung kinh phí, mua sắm thiết bị và đầu tư cơ sở vật chất phù hợp giúp các em được hưởng đầy đủ chính sách” - Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ Nguyễn Tấn Lực cho biết.