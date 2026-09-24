Ðảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trong trường học

Nhân viên y tế trường học phân chia khẩu phần ăn cho học sinh tại Trường tiểu học Thống Nhất, phường Trấn Biên.

Người đứng đầu các trường học được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan với vấn đề này.

Kiểm soát chặt từng khâu

Từ đầu tháng 9-2026 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của thành phố do ông Văn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại nhiều trường học trên địa bàn các phường, xã: Long Hưng, Trấn Biên, Đồng Xoài, Trảng Bom, Long Thành và Bù Đăng.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân (phường Long Hưng), đoàn ghi nhận nhà trường ký hợp đồng với Công ty TNHH Sông Hồng Tân tổ chức nấu ăn, phục vụ khoảng 1,1 ngàn suất ăn/ngày cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mỗi suất ăn trị giá 29,5 ngàn đồng.

Nhà trường rất chú trọng công tác đảm bảo ATTP. 10 nhân viên nhà bếp đều được khám sức khỏe hằng năm, tập huấn đầy đủ. Thực đơn luôn dán công khai ngoài cổng trường và gửi lên các nhóm lớp để phụ huynh được biết và giám sát. Bà ÐINH THỊ TƯƠI, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Tâm

Bên cạnh bếp ăn tập thể, nhà trường còn tổ chức, quản lý căn tin, kinh doanh một số loại thực phẩm bao gói sẵn như: bánh, sữa, nước đóng chai và các sản phẩm phục vụ nhu cầu của học sinh.

Còn tại Trường mầm non Ngôi Sao (phường Long Hưng), bếp ăn tập thể do nhà trường tổ chức, phục vụ các bữa sáng, trưa và xế cho trẻ; đồng thời phục vụ bữa trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trung bình mỗi ngày, bếp ăn cung cấp hơn 240 suất ăn, với giá 50 ngàn đồng/học sinh/ngày.

Trong khi đó, tại Trường mầm non Thanh Tâm (phường Trấn Biên), bà Đinh Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng cho hay: Mỗi ngày, bếp ăn của nhà trường phục vụ khoảng 450 suất ăn cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Nhà trường hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Quy trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến được thực hiện theo nguyên tắc một chiều.

Qua kiểm tra thực tế tại bếp ăn trong các trường học, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố nhận thấy các trường đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nhà ăn sạch sẽ, thoáng mát. Các trường có hợp đồng, hóa đơn mua nguyên liệu thực phẩm đầu vào với các nhà cung cấp, đơn vị cung cấp có xác nhận bảo đảm ATTP của UBND xã, phường. Việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn được các trường thực hiện nghiêm. Qua kiểm tra nhanh một số mẫu thực phẩm và dụng cụ ăn uống cho thấy đảm bảo an toàn.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Mặc dù chưa phát hiện vi phạm tại các cơ sở được kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu ban giám hiệu các trường tuyệt đối không chủ quan. Các trường cần thực hiện tốt việc ăn chín, uống chín; tối ưu hóa quy trình để rút ngắn thời gian từ khi hoàn thành chế biến đến khi cho trẻ ăn, bảo đảm suất ăn luôn nóng, an toàn. Đồng thời cần duy trì việc kiểm nghiệm định kỳ mẫu nước phục vụ sơ chế, chế biến.

Đối với các đơn vị, nhà thầu tổ chức bếp ăn tập thể, đoàn yêu cầu duy trì đầy đủ các điều kiện ATTP; chấp hành nghiêm quy định trong tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến và cung cấp suất ăn; thực hiện đầy đủ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế Văn Thanh Bình nhấn mạnh: Qua kiểm tra, đoàn đề nghị các trường tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ về bảo đảm ATTP theo Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ATTP trong cơ sở giáo dục (gọt tắt là Chỉ thị số 33).

Một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 33 là đề cao vai trò, trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ sở giáo dục đối với công tác bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khỏe học sinh. Trách nhiệm phải được xác định rõ trong từng khâu, từ chọn nhà cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và cung cấp suất ăn.

Chỉ thị số 33 cũng yêu cầu kiểm soát ATTP theo toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm trong trường học, từ nguồn nguyên liệu, lựa chọn nhà cung cấp, vận chuyển, tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản đến chia suất ăn. Các bếp ăn tập thể, căn tin trường học và đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải được rà soát thường xuyên về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực cung ứng.

Cùng với kiểm soát, Chỉ thị số 33 nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch để tăng cường sự tham gia giám sát của phụ huynh. Thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguồn nguyên liệu, thực đơn và các điều kiện tổ chức bữa ăn cần được công khai theo quy định, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và khu vực chế biến.

Một yêu cầu khác được đặt ra là bảo đảm bữa ăn không chỉ an toàn mà còn đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng, đúng thực đơn và đủ định lượng. Các cơ sở giáo dục cũng phải chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố ATTP, ngộ độc thực phẩm; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, ngành y tế và chính quyền địa phương khi xảy ra sự cố.