Ðảm bảo an toàn cho học sinh đến trường

Tại Phân hiệu Dinh Củ, Trường Tiểu học Tân Ân, thuộc địa bàn ấp Dinh Củ, xã Tân Ân, còn 26 học sinh phải đi học bằng phương tiện thuỷ. Các em sinh sống ở khu vực xa, gần cửa biển, nơi giao thông đường bộ chưa thuận tiện. Vì vậy, con đường đến lớp mỗi ngày của các em phải qua nhiều kênh, rạch chằng chịt bằng chiếc vỏ lãi cỡ nhỏ.

Ðường đến trường của học sinh vùng sông nước như xã Tân Ân vẫn còn nhiều gian nan khi phải di chuyển bằng phương tiện thuỷ.

Ðể đảm bảo an toàn cho các em, nhà trường và thầy cô thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở trang bị áo phao đầy đủ mỗi khi đến lớp.

Thầy Trần Phi Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Ân phân hiệu Dinh Củ, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường thường xuyên tuyên truyền tại buổi sinh hoạt dưới cờ, nhắc nhở các em đi học bằng đò phải mặc áo phao. Ðồng thời, tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ, không đùa giỡn gây mất an toàn. Nhà trường phối hợp với phụ huynh trang bị đầy đủ áo phao cho tất cả các em đi học trên phương tiện thuỷ”.

Xã Tân Ân hiện có hơn 200 học sinh hằng ngày phải đi học bằng phương tiện thuỷ. Chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với nhà trường, phụ huynh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thuỷ, nhất là đối với học sinh, chủ phương tiện đưa đón các em.

Ông Nguyễn Văn Lịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết: “UBND xã chủ động vận động phụ huynh, chủ phương tiện trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh đầy đủ cho các em, đảm bảo an toàn ngay từ đầu năm học. Ðồng thời, đề xuất UBND tỉnh có chính sách tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các em trong việc đi học, giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình”.

Không riêng việc di chuyển bằng phương tiện thuỷ, đối với những học sinh phải qua sông bằng phà, công tác đảm bảo an toàn cũng luôn được các ngành, các cấp và chủ bến quan tâm. Tại bến phà Chệch Hậu, khóm Cây Trâm A, phường Tân Thành, hằng ngày có hàng trăm lượt học sinh qua lại để đến trường. Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình vận hành, chủ bến thường xuyên nhắc nhở học sinh tuân thủ các quy định khi lên, xuống phà.

Bến phà Chệch Hậu luôn chú trọng việc đảm bảo an toàn cho hành khách, nhất là đối với học sinh khi qua sông.

Ông Hoàng Hải Long, Bến phà Chệch Hậu, cho biết: “Học sinh là lứa tuổi hiếu động, thế nên chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở các em chú ý an toàn, không đùa giỡn khi lên, xuống phà”.

Hiện trên tuyến Quốc lộ 1 vẫn còn nhiều bến khách ngang sông, trong đó có những bến phục vụ lượng lớn học sinh đi lại hằng ngày. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn tại những bến này luôn được ngành chức năng chú trọng. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động của bến, phương tiện và người điều khiển; kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động đối với những bến không phép hoặc không đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định. Ðồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở chủ phương tiện, đặc biệt là những phương tiện đưa đón học sinh, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.