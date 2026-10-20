Ấm áp vòng tay “mẹ đỡ đầu”, “anh nuôi” công an

Vừa qua, em Vương Thế Anh (sinh năm 2008) ở phường Thuận Thành trở thành sinh viên năm thứ nhất của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mồ côi cả cha và mẹ, vượt lên hoàn cảnh, em luôn nỗ lực học tập. Suốt những năm qua, em đã nhận được sự nâng đỡ từ các chị em Hội Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh. Không chỉ hỗ trợ bằng những suất học bổng, các chị thường xuyên thăm hỏi, động viên Thế Anh, trao tặng những món quà thiết thực. Sự sẻ chia ấy trở thành động lực để em vững tin bước tiếp. Ngày Thế Anh chuẩn bị nhập học, những người mẹ đỡ đầu đến chúc mừng, dặn dò em giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước.

Thượng tá Ngô Thị Anh Minh, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố trao học bổng cho em Vương Thế Anh, phường Thuận Thành.

Cũng như Thế Anh, em Nguyễn Duy Mạnh (sinh năm 2008) ở thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa vừa vào đại học. Gia đình thuộc diện cận nghèo, Mạnh hiện sống cùng ông bà nội đã mất sức lao động. Trong điều kiện thiếu thốn, em vẫn kiên trì học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Nỗ lực được đền đáp khi em trúng tuyển ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội. Kết quả ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm vui chung của các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nhận đỡ đầu Duy Mạnh. Những suất học bổng từ các “anh nuôi” trong những năm qua đã mở ra cánh cửa tương lai, tiếp thêm động lực để em vững tin theo đuổi mục tiêu.

Thống kê của Sở Nội vụ cho thấy, trên địa bàn hiện còn hàng trăm trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt cần sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng. Từ thực tế đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Nâng bước chân em đến trường”, “Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an”.

Hoạt động đỡ đầu học sinh vượt khó được Đoàn Thanh niên Công an thành phố triển khai từ năm 2022 trên cơ sở Đề án “Cùng em đến trường” của Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Mục tiêu ban đầu là duy trì trợ cấp ít nhất 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt cho đến khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Song song với đó là chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021.

Từ nền tảng ấy, hoạt động từng bước lan tỏa. Giai đoạn 2022-2025, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố đã nhận hỗ trợ 53 em. Đến hết năm 2025, có 29 trường hợp tiếp tục được đồng hành; số còn lại dừng đỡ đầu do các em đã tròn 18 tuổi, vào đại học, học nghề hoặc chuyển nơi sinh sống. Bước sang năm 2026, hai đơn vị tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 31 trường hợp, nâng tổng số trẻ được hỗ trợ lên 76 em.

Thiếu tá Vũ Trường Giang, Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố cho biết: "Mô hình “Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an” đã tạo điểm tựa tinh thần vững chắc cho các em. Cán bộ đoàn được phân công luôn chủ động giữ liên lạc, thăm hỏi, nắm bắt tình hình học tập, tâm tư nguyện vọng để kịp thời chia sẻ".

Từ năm 2022 đến nay, các chương trình do thanh niên, phụ nữ Công an thành phố triển khai đã huy động được sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên cùng các nhà hảo tâm với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Mỗi học sinh được hỗ trợ từ 300.000 đến 500.000 đồng/tháng; những trường hợp đặc biệt khó khăn có thể nhận tới 1 triệu đồng/tháng. Trong hai năm gần đây, tổng kinh phí hỗ trợ tiền và quà khoảng 300 triệu đồng.

Bên cạnh nguồn kinh phí định kỳ, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố còn huy động trao tặng đồ dùng học tập; đóng góp 200 triệu đồng cùng 100 ngày công xây dựng “Mái ấm yêu thương” cho một học sinh tại xã Yên Thế. Theo Thượng tá Ngô Thị Anh Minh, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố, chương trình "Mẹ đỡ đầu" không chỉ dừng lại ở khoản kinh phí hằng tháng mà mang lại cho các con cảm giác luôn có người đồng hành. Các mẹ thường xuyên gọi điện hỏi han, đến thăm, động viên trước mỗi kỳ thi hay những lúc khó khăn. Tình cảm gắn bó tự nhiên ấy đã giúp nhiều em chủ động mở lòng, chia sẻ chuyện học hành lẫn dự định tương lai.

Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng chục trường hợp trưởng thành từ vòng tay đùm bọc của cán bộ, chiến sĩ công an. Phía trước là chặng đường mới với nhiều thử thách nhưng các em luôn có những người mẹ, người anh thầm lặng dõi theo và nâng cánh ước mơ.