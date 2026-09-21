Ấm áp Trung thu, vững vàng kỹ năng số

Hơn 400 học sinh của trường được cán bộ Phòng An ninh mạng hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; nhận diện các nguy cơ có thể gặp trên môi trường mạng và cách xử lý khi phát sinh tình huống bất thường.

Hơn 400 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái tham gia chương trình.

Thông qua video clip về 3 thủ đoạn thao túng “bắt cóc online” và thông điệp “5 KHÔNG để an toàn trên mạng!”, các em được hướng dẫn: không nghe điện thoại từ người lạ, không tham gia các nhóm trò chuyện lạ; không nói, không chia sẻ thông tin cá nhân như tên, trường lớp, địa chỉ, mật khẩu; không tin vào những lời mời nhận quà, trúng thưởng hay phần thưởng trong game; không sợ hãi trước tin nhắn đe dọa mà cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô; không làm theo những yêu cầu đáng ngờ, không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng hoặc hẹn gặp người lạ khi chưa có sự đồng ý, hướng dẫn của người lớn

Cán bộ Phòng An ninh mạng hướng dẫn học sinh thực hiện “5 KHÔNG để an toàn trên mạng!”.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi, qua đó nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi gặp tình huống bất thường trên môi trường mạng.

Dịp này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh vận động mạnh thường quân trao 100 phần quà Trung thu, gồm lồng đèn, bánh kẹo, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác Công an tỉnh, lãnh đạo xã Cái Đôi Vàm và mạnh thường quân trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động góp phần trang bị cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu./.