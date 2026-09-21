Ấm áp Trung thu và kỹ năng số cho trẻ em Cà Mau

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

Hơn 400 em học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái đã tham gia chương trình với nhiều nội dung tuyên truyền gần gũi, sinh động về kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh hướng dẫn các em nhận biết những nguy cơ thường gặp trên môi trường mạng, đồng thời trang bị kỹ năng xử lý khi gặp những tình huống bất thường trong quá trình sử dụng Internet.

Hơn 400 em học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái tham gia chương trình.

Nội dung tuyên truyền được cô đọng trong video clip về 3 thủ đoạn thao túng “bắt cóc online” và các tờ rơi về thông điệp “5 không để an toàn trên mạng!”, gồm: Không nghe - Không nói - Không tin - Không sợ hãi - Không làm theo.

Các em được nhắc nhở không nghe điện thoại từ người lạ; không tham gia các nhóm trò chuyện lạ; không nói, không chia sẻ những thông tin cá nhân như tên, trường lớp, địa chỉ, mật khẩu cho người khác trên mạng.

Cán bộ Phòng An ninh mạng phát tờ rơi cho phụ huynh về biện pháp bảo vệ trẻ em trước các thủ đoạn thao túng “bắt cóc online”.

Các em cũng được hướng dẫn không tin vào những lời mời nhận quà miễn phí, trúng thưởng hay các phần thưởng trong game; không sợ hãi trước những tin nhắn đe dọa trên mạng xã hội mà cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô.

Đặc biệt, các em được khuyến cáo không làm theo những yêu cầu đáng ngờ trên môi trường mạng, không bấm vào các đường link lạ, không tải ứng dụng khi chưa hỏi ý kiến người lớn và không hẹn gặp người lạ ngoài đời.

Các tờ rơi về thông điệp “5 không để an toàn trên mạng” được Phòng An ninh mạng nhiệt tình hướng dẫn cho các em học sinh.

Những nội dung tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh từng bước hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, biết bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô khi gặp vấn đề trên không gian mạng.

Thông qua phần trả lời câu hỏi, các em học sinh nhận biết được nguy cơ và cách xử lý khi gặp những tình huống bất thường trên môi trường mạng.

Trao yêu thương đến trẻ em vùng xa

Chương trình còn mang đến những món quà ý nghĩa dành cho các em học sinh khó khăn. Dịp này, 100 phần quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh kẹo do Ban Phụ nữ Công an tỉnh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Đoàn công tác tặng quà Trung thu cho các em học sinh khó khăn.

Những phần quà giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm dành cho các em nhỏ. Đối với những học sinh khó khăn, đây không chỉ là món quà trong dịp Trung thu mà còn là sự động viên, khích lệ để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Tất cả học sinh của trường cùng chung vui đón Tết Trung thu sớm với những phần quà được trao tận tay.

Thông qua hoạt động, hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ gần gũi với các em học sinh qua những bài học về kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, mà còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Chương trình đã góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự chung tay của lực lượng Công an, nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em trong môi trường số.