Ấm áp Trung Thu, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em vùng biên Tuyên Quang

(Hình minh họa) Các em thiếu nhi vùng biên hào hứng đón Tết Trung Thu sớm cùng đèn lồng ông sao. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những ngày giáp Tết Trung Thu, từ Bạch Đích, Bản Máy đến Khâu Vai, ánh đèn ông sao, tiếng trống lân và những phần quà nghĩa tình mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao biên giới tỉnh Tuyên Quang. Sau mỗi đêm hội là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, nhà hảo tâm và những người lính biên phòng đang bền bỉ đồng hành, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

Đêm hội mang niềm vui đến trẻ em vùng cao

Khi màn đêm buông xuống xã biên giới Bạch Đích, sân trường rộn ràng tiếng trống lân, những chiếc đèn ông sao nối nhau tỏa sáng. Trong hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội do các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn, các em nhỏ háo hức tham gia trò chơi dân gian, rước đèn rồi quây quần bên mâm cỗ. Với nhiều học sinh vùng cao, đó là một đêm hội đặc biệt, bởi niềm vui Trung Thu còn được gửi gắm trong những chiếc áo ấm, ba lô, đồ dùng học tập và sự động viên của cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu biên giới.

Chương trình “Biên cương Đêm hội trăng rằm” được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bạch Đích, Công ty cổ phần Tập đoàn TNT Tây Bắc Group, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành vừa tiến hành tổ chức.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 81 suất quà cho học sinh là con nuôi đồn Biên phòng và học sinh nghèo vượt khó; tặng bánh kẹo, áo ấm, ba lô, đồ chơi cùng nhiều vật dụng thiết thực với tổng trị giá khoảng 375 triệu đồng. Những món quà đến đúng thời điểm năm học mới vừa bắt đầu, san sẻ phần nào khó khăn với các gia đình và tiếp thêm động lực cho học sinh nơi biên giới.

Giữa đêm hội, em Giàng Thị Hoa, dân tộc Mông, học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Bạch Đích xúc động khi được thay mặt các bạn nói lên cảm nghĩ của mình. Với Hoa, niềm vui không chỉ nằm trong món quà được nhận mà còn ở sự quan tâm dành cho học sinh nơi bản làng xa xôi. Em và các bạn hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau, xứng đáng với tình cảm của cán bộ, chiến sỹ, thầy cô giáo và các nhà hảo tâm.

Bà Bùi Thị Hương Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đích cho biết, địa phương luôn xác định chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng. Điều kiện của xã còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền và các nhà trường nỗ lực tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt nhất cho các em. Chương trình được tổ chức ngay tại địa bàn biên giới đã mang đến một Tết Trung Thu vui tươi, an toàn; đồng thời động viên học sinh nuôi dưỡng ước mơ, chăm ngoan và nỗ lực vươn lên.

Không khí Trung Thu ấm áp cũng lan tới xã Bản Máy. Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Chiến Phố, chương trình “Trung Thu yêu thương” trao 276 suất quà cho học sinh, 10 suất học bổng và 15 chiếc xe đạp tặng các em có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Đồn Biên phòng Bản Máy cùng Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 4, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 cũng trao quà, chung vui với thầy cô và học sinh. Những chiếc xe đạp giúp đường đến trường bớt xa; những suất học bổng, phần quà nhỏ bé trở thành lời nhắn nhủ rằng các em luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia.

Tại thôn Ha Cá, xã Khâu Vai, đoàn thiện nguyện Chùa Sùng Phúc, xã Dân Hòa, Hà Nội trao 220 phần quà Trung Thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà một số hộ nghèo, tổng trị giá 70 triệu đồng. Đèn ông sao, bánh kẹo, đồ chơi, nhu yếu phẩm theo những chuyến xe vượt đường xa đến với trẻ em vùng cao, góp thêm những gam màu ấm áp cho mùa trăng.

Mỗi chương trình có cách tổ chức và nguồn lực khác nhau nhưng đều gặp nhau ở mong muốn để trẻ em vùng khó khăn được đón Tết Trung Thu đủ đầy hơn, có thêm niềm vui và động lực học tập.

Bền bỉ nâng bước học sinh khó khăn đến trường

Những phần quà trong đêm hội là sự động viên kịp thời, còn hành trình chăm lo cho trẻ em vùng biên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang duy trì bằng nhiều việc làm thường xuyên. Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền, nhà trường rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu, hỗ trợ sinh hoạt và học tập. Sự giúp đỡ hướng tới mục tiêu lâu dài là không để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường đến lớp của các em.

Hiện các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh đang trực tiếp nuôi dưỡng 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình được triển khai tại nhiều đơn vị, trong đó có Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đồn Biên phòng Bản Máy. Các em được bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập; ngoài ra mỗi em được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng. Trong môi trường đồn Biên phòng, cán bộ, chiến sỹ vừa chăm lo bữa ăn, giấc ngủ vừa hướng dẫn học tập, rèn luyện nề nếp và chia sẻ với các em những khó khăn trong cuộc sống.

Cùng với mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, 28 học sinh đang được giúp đỡ thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ 209 học sinh mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Các chương trình có hình thức hỗ trợ khác nhau nhưng cùng hướng tới học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, giúp các em có thêm điều kiện học tập và hạn chế nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

(Hình minh họa) Chương trình “Con nuôi Đồn biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nhiều trẻ em vùng cao biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, các đơn vị thường xuyên quan tâm tới thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lượt học sinh đã được hỗ trợ để tiếp tục đến trường, trong đó có em trưởng thành, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Dịp năm học mới và Tết Trung Thu, các đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương, nhà trường tổ chức hoạt động chăm lo bằng hình thức phù hợp, an toàn, thiết thực.

Từ thực tế ở khu vực biên giới, một chiếc áo ấm, bộ sách mới hay khoản hỗ trợ đều có ý nghĩa cụ thể với mỗi gia đình. Quan trọng hơn, sự hiện diện thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ giúp các em có thêm một điểm tựa. Người lính biên phòng đến trường nắm tình hình học tập, về bản gặp gia đình, vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con đi học; khi cần lại cùng thầy cô tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Mối quan hệ được vun đắp qua từng việc làm gần gũi đã gắn kết đồn, trạm với nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư.

Tết Trung Thu rồi sẽ qua, những chiếc đèn ông sao được cất lại sau đêm hội nhưng sự sẻ chia vẫn tiếp tục trong từng bữa cơm, trang sách và bước chân đến lớp. Từ Bạch Đích, Bản Máy đến những bản làng dọc tuyến biên giới Tuyên Quang, ánh trăng năm nay thêm ấm bởi niềm vui của trẻ nhỏ và tình cảm của cộng đồng. Trong hành trình ấy, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng vẫn bền bỉ nâng bước học sinh vùng biên, để những ước mơ được nuôi dưỡng từ lớp học hôm nay có thể lớn lên cùng quê hương nơi địa đầu Tổ quốc./.