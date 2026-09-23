Ấm áp Trung thu nơi mái trường mới vùng biên

Dưới ánh trăng và những dải đèn lung linh, tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng tiếng cười trong trẻo của các em học sinh tạo nên một đêm hội đầy sắc màu

Dưới ánh trăng và những dải đèn lung linh, sân trường vùng biên như khoác lên mình một diện mạo khác. Tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng tiếng cười trong trẻo của các em học sinh tạo nên một đêm hội đầy sắc màu, nơi những niềm vui tuổi thơ được sẻ chia và lan tỏa.

Lần đầu tiên đón Trung thu dưới mái trường mới, các em học sinh Ia Dom được hòa mình vào không khí náo nhiệt với nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn văn nghệ, xiếc, múa lân, tham gia các trò chơi dân gian, rước đèn và phá cỗ.

Những chiếc đèn đủ sắc màu, những phần quà nhỏ cùng tiếng reo vui đã khiến đêm hội trở thành ký ức đẹp đối với nhiều em học sinh.

Các đại biểu phá cỗ cùng trẻ em tại đêm hội

Bên cạnh mang đến một sân chơi vui tươi, chương trình còn gửi gắm sự sẻ chia đến những học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao tặng 7 chiếc xe đạp, 50 phần quà hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới; hơn 1.200 suất quà Trung thu dành cho các cháu thiếu nhi tham gia chương trình, cùng nhiều phần quà như sữa, bánh kẹo…

Với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, những món quà tuy mang giá trị vật chất khác nhau nhưng cùng chung một thông điệp: Để mỗi em nhỏ nơi biên giới đều có một mùa Trung thu đủ đầy tiếng cười, được quan tâm, động viên và tiếp thêm động lực trên hành trình học tập.

Ban tổ chức trao tặng các phần quà và xe đạp cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cũng là dịp để các lực lượng, chính quyền địa phương và nhà trường thể hiện sự chăm lo đối với thế hệ măng non, đồng thời tạo không gian vui chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Từ những việc làm thiết thực dành cho trẻ em, tình cảm quân dân nơi biên giới được vun đắp ngày càng bền chặt, sự gắn bó, đồng hành giữa lực lượng Biên phòng và Nhân dân trở thành điểm tựa quan trọng trong xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Qua đó, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự và bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.