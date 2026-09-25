Ấm áp Trung thu nơi hậu phương người lính Hải quân

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân chuẩn bị những phần quà Trung thu dành tặng các cháu thiếu nhi.

Khi phía sau người lính luôn có một điểm tựa

Trong căn nhà công vụ tại phường Sơn Trà, câu chuyện về hành trình cùng con vượt qua khiếm khuyết của chị Hoàng Thị Thanh Hương, vợ anh Nguyễn Văn An, nhân viên pháo, Tàu 861, Hải đội 314, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân khiến những người đến thăm không khỏi xúc động.

Con trai thứ hai của vợ chồng chị Hương hiện học lớp 10, bị khiếm thính bẩm sinh. Gần 2 tuổi, khi nhận thấy con không phản ứng với âm thanh, vợ chồng chị đưa con đi khám. Kết quả cho thấy cháu bị điếc bẩm sinh, mức độ điếc sâu.

Đoàn công tác Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn An.

Ngày ấy, bác sĩ tư vấn phương án cấy ốc tai điện tử để giúp con có cơ hội nghe, nói tốt hơn. Nhưng chi phí quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình.

“Lúc đó hai vợ chồng ngồi mà chảy nước mắt. Tiền chục triệu trong nhà còn không có, nói gì đến trăm triệu”, chị Hương nhớ lại.

Không thể thực hiện phương án cấy ốc tai điện tử, gia đình tìm mua máy trợ thính cho con. Khoản tiền hàng chục triệu đồng để mua máy tiếp tục là một gánh nặng. Con mắc bệnh cần điều trị, chồng lại thường xuyên vắng nhà thực hiện nhiệm vụ, chị Hương phải bỏ việc để dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng con.

Có thời điểm, mỗi tuần chị đưa con đến trung tâm can thiệp từ 5 đến 6 buổi. Những chuyến đi nối tiếp nhau, những giờ chờ đợi và cả những ngày người mẹ phải kiên trì cùng con tập nghe, tập nói trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình.

Nhưng khó khăn không chỉ đến từ chi phí điều trị hay những chuyến đi sớm về khuya. Đó còn là những khoảnh khắc người mẹ phải chứng kiến con mình khóc, chống đối, gào thét vì không thể nghe và giao tiếp như những đứa trẻ khác.

“Những ngày đưa con đi học, có khi cháu không chịu hợp tác, khóc, chống đối, gào thét, trái tim của người mẹ là tôi như có ngàn mũi dao cắt xén”, chị Hương nghẹn ngào kể.

Trong những ngày tháng nhiều lo toan ấy, gia đình chị Hương không đơn độc. Khi cần tiền mua máy trợ thính cho con, anh Nguyễn Văn An được đơn vị cho vay và trừ dần vào lương hằng tháng. Những dịp lễ, Tết, Trung thu, gia đình cũng nhận được sự thăm hỏi, động viên, tặng quà của đơn vị và các tổ chức đoàn thể.

Đó có thể là một khoản hỗ trợ, một món quà hay đơn giản là lời hỏi thăm đúng lúc, nhưng với gia đình đang chật vật vì bệnh tật của con, mỗi sự sẻ chia đều có ý nghĩa.

Đoàn công tác Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, động viên và tặng quà hai bố con đồng chí Tô Kim Hà, tàu 863.

“Quan tâm rất là kịp thời. Tôi chỉ biết cảm ơn thủ trưởng các đơn vị rất nhiều vì đã động viên, quan tâm những dịp lễ, Tết và những lúc cháu khó khăn”, chị Hương chia sẻ.

Đến nay, con chị đã học lớp 10. Việc nghe, nói vẫn còn hạn chế nhưng cháu đã có nhiều tiến bộ. Chị Hương vẫn đưa đón con đi học bởi cháu chưa thể tự đi xe máy.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều chị trân trọng không chỉ là những món quà đơn vị trao tặng. Đó còn là sự hỗ trợ vào những thời điểm gia đình cần nhất, là sự tạo điều kiện để người chồng có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi phía sau vẫn còn một người vợ và người con cần được chăm sóc.

Sẻ chia để người lính vững tâm

Câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn An cũng là một trong những hoàn cảnh được đơn vị quan tâm, động viên. Bởi phía sau mỗi người quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ luôn có một gia đình với những niềm vui, nỗi lo và những lúc cần được sẻ chia.

Mỗi món quà được trao đi gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị tới gia đình quân nhân trong dịp Trung thu.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động chăm lo hậu phương, Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân, cho biết: Đây là tình cảm, trách nhiệm và nguồn động viên thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Theo Đại tá Lê Huy Tuynh, những phần quà, suất học bổng được trao không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và niềm tin của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với gia đình quân nhân.

Từ sự quan tâm ấy, công tác chăm lo hậu phương được các đơn vị triển khai bằng những việc làm cụ thể. Trong dịp Trung thu năm 2026, các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cháu là con quân nhân bị bệnh hiểm nghèo, cần điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao học bổng cho những cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026.

Theo thống kê của Vùng 3 Hải quân, dịp này, các tổ chức, cá nhân đã trao tặng 70 suất quà Trung thu và 155 suất học bổng cho con quân nhân, tổng trị giá gần 140 triệu đồng.

Mỗi suất quà, mỗi học bổng được trao đi mang theo sự động viên đối với các em nhỏ và sự sẻ chia với gia đình. Với những người cha, người mẹ có con mắc bệnh hoặc hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm ấy giúp họ có thêm điểm tựa để đồng hành cùng con. Với người quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ, đó cũng là sự yên tâm khi biết gia đình mình luôn nhận được sự quan tâm của đồng đội và đơn vị.

Trao quà Trung thu cho các con có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở Vùng 3 Hải quân.

Trung thu vì thế không chỉ là ngày hội của thiếu nhi. Trong những căn nhà công vụ, trong mỗi gia đình quân nhân, ánh trăng rằm còn soi sáng một câu chuyện về tình đồng đội, trách nhiệm và sự sẻ chia.

Với những người lính Hải quân, phía sau mỗi chuyến đi biển, mỗi nhiệm vụ là một mái ấm. Khi hậu phương được quan tâm, những nỗi lo được sẻ chia, người lính có thêm điểm tựa để vững tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.