Ấm áp Trung thu nơi biên giới, biển đảo An Giang

Tại các đồn, trạm biên phòng, cán bộ, chiến sĩ đã cùng địa phương, các trường học trên địa bàn trang trí sân khấu, chuẩn bị lồng đèn, bánh Trung thu và tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho các em nhỏ. Đặc biệt, nhiều chương trình hướng đến học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tá Trần Quốc Phú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Dầu trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Xã đoàn Khánh Bình, Tạp chí Thương hiệu và Công luận tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình "Biên Cương - Vầng Trăng Cho Em" đã tặng 250 phần quà (mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng) cho 250 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới xã Khánh Bình, tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tại Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn đã phối hợp với địa phương, các đoàn thể tổ chức Chương trình văn nghệ và chia sẻ yêu thương Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề "Trăng về biên cương" trao tặng 130 phần quà cho các cháu thiếu nhi con cán bộ đơn vị, các cháu trong các chương trình, dự án “Cán bộ Quân đội nâng bước em tới trường” “Mẹ đỡ đầu” và 100 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, tổng trị giá hoạt động 43 triệu đồng.

Thiếu tá Phạm Xuân Trường, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Nhơn Hội tặng quà cho các cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi biên phòng".

Ở khu vực biển đảo, Đồn Biên phòng Gành Dầu, Đồn Biên phòng Xà Lực phối hợp với địa phương và các đơn vị đứng chân tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn và trao tặng 550 suất quà, 5 suất học bổng với tổng trị giá 77.500.000 đồng.

Cùng với đó, Hội phụ nữ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội phụ nữ cơ quan Quân sự tỉnh, Ban công tác phụ nữ Công an tỉnh cùng với các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình “Trung thu Biên cương” trao tặng 110 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Bình San, Mỹ Đức, phường Hà Tiên với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Thiếu tá La Minh Nhoà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tặng quà cho các cháu học sinh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với các đơn vị tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới (gồm tập, cặp, bánh kẹo, lồng đèn, tiền mặt và 1 xe đạp). Phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 50 phần quà cho các cháu sinh sống dọc đường tuần tra biên giới; tặng 83 suất quà cho các cháu là con của cán bộ đơn vị. Tổng cộng các phần trị giá 71.900.000 đồng.

Những phần quà, lồng đèn, suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đối với thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo. Qua các hoạt động vui Trung thu, các em thêm hiểu về truyền thống dân tộc, ý nghĩa Tết Trung thu và tình cảm quân dân nơi biên giới. Những buổi giao lưu, trò chơi dân gian, tiếng cười trẻ thơ góp phần gắn kết tình quân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: “Từ biên giới, biển đảo, các đơn vị đã chủ động phối hợp cùng với địa phương, các đoàn thể chung tay tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, trẻ em nghèo, con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Các đơn vị còn tự tay trang trí sân khấu, làm lồng đèn tặng cho các cháu. Không chỉ tạo cho các em không khí vui tươi, các em còn được thể hiện năng khiếu hát, múa, tham gia các trò chơi dân gian, qua đó giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa ngày Tết Trung thu và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng dành cho các cháu thiếu nhi”.

Với tinh thần trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chăm lo cho thế hệ trẻ, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc trên địa bàn biên giới. Qua đó góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, phát triển; củng cố thế trận lòng dân và xây dựng hình ảnh người lính Biên phòng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.