Ấm áp Trung thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan tặng quà Trung thu tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng.

Trung tâm hiện có 621 học sinh thuộc các cấp mầm non, tiểu học, kỹ năng và trung học, với 52 lớp; đồng thời hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho 37 học sinh.

Phương Kiếm

* Hòa chung không khí vui tươi của Tết Trung thu năm 2026, trong hai ngày 22 và 23-9, Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” và “Ánh Trăng tuổi thơ” tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng; thăm hỏi, động viên và trao 60 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em thiếu nhi đang điều trị.

Lực lượng CSGT thăm hỏi các em.

Trước đó, ngày 20-9, Phòng CSGT phối hợp tổ chức chương trình “Vui Hội trăng rằm” cho hơn 600 học sinh Trường Tiểu học Ba Động và Trường Mẫu giáo Ba Động (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), với tổng kinh phí quà tặng 50 triệu đồng. Các hoạt động góp phần mang đến niềm vui, sự động viên cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Trung thu.

Công Hạnh

Hai đơn vị tặng quà Trung thu cho các em.

* Ngày 23-9, Công an xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phối hợp Công ty TNHH Tân Vinh Bakery tổ chức chương trình “Trung thu Biên giới”, trao hơn 440 suất quà cho học sinh Trường Mầm non La Êê và Trường PTDTNT Tiểu học và THCS La Êê (xã La Êê). Dịp này, đoàn trao thêm 1 tấn gạo để dự trữ, hỗ trợ người dân trong trường hợp xảy ra sạt lở, chia cắt.