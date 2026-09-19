Ấm áp Trung thu cùng người khiếm thị Thanh Xuân

Chương trình là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, tham gia các tiết mục văn nghệ và đón Trung thu sớm, đồng thời dành sự quan tâm tới trẻ em khiếm thị, con em hội viên, người cao tuổi và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí ấm áp tại “Lễ hội trăng rằm - Gắn kết yêu thương” của Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Không gian ngày hội giản dị nhưng ấm cúng. Nhiều tiết mục do chính hội viên và người thân biểu diễn, như mẹ và con, cha và con, bà và cháu. Những tiếng hát, tiếng đàn nối tiếp nhau trong sự cổ vũ của cả hội trường, tạo nên không khí vui vẻ của chương trình.

Hai em nhỏ khiếm thị góp phần tạo nên không khí vui tươi tại “Lễ hội trăng rằm - Gắn kết yêu thương”. Ảnh: Tùng Lâm

Sau phần giao lưu văn nghệ, những phần quà Trung thu được trao tận tay cho các em nhỏ và gia đình hội viên. Với những trường hợp không thuận tiện đi lại, Ban tổ chức cũng bố trí hỗ trợ để quà được chuyển tới tận tay các em và gia đình.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay hội viên và các em nhỏ tại “Lễ hội trăng rằm - Gắn kết yêu thương”. Ảnh: Tùng Lâm

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chi hội trưởng Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân cho biết, chương trình mong muốn mang lại niềm vui cho hội viên, trẻ em khiếm thị và những gia đình còn nhiều khó khăn; đồng thời động viên người cao tuổi, người khiếm thị neo đơn.

Theo ông Thành, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở những phần quà, mà còn ở cơ hội để các hội viên cùng sum họp, động viên nhau và cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của những người xung quanh.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên khi đến với chương trình đều cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia từ Chi hội và cộng đồng”, ông Nguyễn Tiến Thành chia sẻ.

Với nhiều hội viên, đặc biệt là người cao tuổi, người sống một mình hay trẻ em khiếm thị, những buổi sinh hoạt như vậy mang lại nguồn động viên tinh thần thiết thực. Không gian sinh hoạt chung giúp mọi người thêm cởi mở, tự tin và duy trì sự gắn bó với tổ chức Hội.

Những phần quà Trung thu được trao tới các hội viên cao tuổi, góp thêm niềm vui trong ngày hội. Ảnh: Tùng Lâm

Ở tuổi 76, ông Nguyễn Xuân Hưởng, hội viên cao tuổi của Chi hội, vẫn hào hứng hòa mình vào không khí Trung thu. Buổi gặp gỡ gợi lại trong ông nhiều ký ức từ những mùa trăng trước. Ông vui vẻ chia sẻ, được tham gia chương trình cùng các cháu nhỏ và hội viên khiến mình như “trẻ ra năm, sáu mươi tuổi”.

Ông Nguyễn Xuân Hưởng, 76 tuổi, vui vẻ chia sẻ cảm xúc khi tham gia “Lễ hội trăng rằm - Gắn kết yêu thương”. Ảnh: Tùng Lâm

Một lời chúc Trung thu, một tiết mục có sự tham gia của cả gia đình hay cuộc trò chuyện giữa những hội viên lâu ngày mới gặp đã góp phần làm nên sự gần gũi của ngày hội. Từ những điều giản dị ấy, chương trình trở thành dịp để các thế hệ cùng sẻ chia niềm vui và thêm gắn bó với mái nhà chung.

Theo Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân, công tác chăm lo hội viên sẽ được duy trì thường xuyên, không chỉ trong các dịp lễ, Tết. Thời gian tới, Chi hội tiếp tục kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động học nghề, hỗ trợ việc làm phù hợp.

Các nội dung như xoa bóp bấm huyệt, kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống cũng sẽ được chú trọng, góp phần nâng cao khả năng tự chủ của hội viên. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và sinh hoạt chuyên đề tiếp tục được duy trì, tạo thêm cơ hội để người khiếm thị tham gia đời sống cộng đồng.