Ấm áp Trung thu cùng 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Tiết mục văn nghệ chào mừng Tết Trung thu tại chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” - Ảnh: K.H

Tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi phù hợp và phá cỗ Trung thu. Qua đó, tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Đại diện Nhà Thiếu nhi tỉnh trao quà Trung thu cho trẻ em tại Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch - Ảnh: K.H

Dịp này, Ban Tổ chức trao 50 suất học bổng, gồm 30 suất dành cho trẻ em tại Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch và 20 suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; trao quà Trung thu, gồm: Bánh, sữa và các phần quà phù hợp cho trẻ em tại trường. Sở Y tế hỗ trợ 5 triệu đồng và quà cho chương trình.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Trạch trao quà Trung thu, động viên cô và trò Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch - Ảnh: K.H

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn góp thêm sự sẻ chia, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ; đồng thời phát huy sự chung tay của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.