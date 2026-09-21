Ấm áp trung thu cùng bệnh nhi tại Bệnh viện Đa Khoa Đắk Nông

Đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông

Theo đó, chương trình đã đến các khoa điều trị nội trú thăm hỏi, động viên và trao khoảng 150 suất quà trung thu gồm tiền mặt, bánh, kẹo, sữa… cho các bệnh nhi.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khuyến khích, mang một mùa Tết Trung thu vui tươi, ấm áp cho các em thiếu nhi

Trong chương trình còn tổ chức các hoạt động vui chơi, biểu diễn văn nghệ, múa lân… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các bệnh nhi, người nhà bệnh nhân; con em cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Chương trình đã tổ chức chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian cho bệnh nhi và con em cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông

Hoạt động này đem đến cho các bệnh nhi một mùa trung thu an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đoàn viên, thanh niên, các mạnh thường quân đối với những em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.