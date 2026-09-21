Ấm áp trung thu cùng bệnh nhi tại Bệnh viện Đa Khoa Đắk Nông
Chiều 21/9, Đoàn Cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Cụm thi đua số 5 (Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng), Đoàn Thanh niên Công an phường Đông Gia Nghĩa và Nhóm từ thiện Tâm Tuệ tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.
Theo đó, chương trình đã đến các khoa điều trị nội trú thăm hỏi, động viên và trao khoảng 150 suất quà trung thu gồm tiền mặt, bánh, kẹo, sữa… cho các bệnh nhi.
Trong chương trình còn tổ chức các hoạt động vui chơi, biểu diễn văn nghệ, múa lân… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các bệnh nhi, người nhà bệnh nhân; con em cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.
Hoạt động này đem đến cho các bệnh nhi một mùa trung thu an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đoàn viên, thanh niên, các mạnh thường quân đối với những em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/am-ap-trung-thu-cung-benh-nhi-tai-benh-vien-da-khoa-dak-nong-465902.html