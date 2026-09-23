Ấm áp “Trung thu cho em” tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh

Tham dự chương trình có đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố, lãnh đạo phường Đa Mai, Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh, Câu lạc bộ Thiện nguyện A98 Bắc Giang cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, phụ huynh và các bệnh nhi.

Các đại biểu trao quà cho các bệnh nhi của Bệnh viện.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ do các bạn nhỏ Câu lạc bộ Ngôi sao xanh biểu diễn với những ca khúc, điệu nhảy vui tươi như “Trung thu xuống phố”, “Oẳn tù tì”. Cùng với đó là phần biểu diễn của em Phan Thanh Duy, học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên và tiết mục ảo thuật của đồng chí Hoàng Như Minh Đức, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố).

Những tiết mục được chuẩn bị công phu, gần gũi với thiếu nhi nhanh chóng tạo không khí sôi nổi, giúp các em có những phút giây vui chơi, thư giãn trong thời gian điều trị. Điểm nhấn của đêm hội là hoạt động trao quà Trung thu cho 55 bệnh nhi. Những phần quà gửi tặng các em như một lời động viên, chia sẻ trong dịp Tết Trung thu.

Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh trao thư cảm ơn tới đại diện các đơn vị, nhà tài trợ chương trình.

Không khí đêm hội tiếp tục được nối dài với hoạt động phá cỗ. Mâm cỗ Trung thu với bánh, trái ngọt được chuẩn bị để các em cùng gia đình thưởng thức. Khép lại chương trình là màn múa lân rộn ràng với tiếng trống, những bước nhảy vui nhộn cùng hình ảnh ông Địa rực rỡ sắc màu Trung thu tạo tiếng cười, sự thích thú cho các em, để lại dấu ấn vui tươi cho đêm hội.

Thông qua các hoạt động “Trung thu cho em” không chỉ mang đến những món quà mà còn tạo một không gian để các bệnh nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Đối với những em nhỏ đang phải điều trị, sự động viên về tinh thần có ý nghĩa thiết thực, giúp các em có thêm niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong những ngày ở bệnh viện.

Màn múa lân vui nhộn tại chương trình thu hút sự cổ vũ của các em nhỏ và người dân.

Với nhiều nội dung vui nhộn, hoạt động ý nghĩa, chương trình góp phần đưa không khí Tết Trung thu đến với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó động viên các em có thêm niềm tin, nghị lực để điều trị, nâng cao sức khỏe.