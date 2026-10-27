Ấm áp tình người ở bệnh viện tâm thần

Chị Nguyễn Ngọc Trinh (Vĩnh Long) đến thăm anh Trần Hoài Tuấn (Đồng Tháp), rồi cả hai rủ nhau đi ăn sáng. Đêm hôm trước, họ đã trò chuyện với nhau rất lâu ngoài công viên. Chị Trinh chia sẻ: “Nhiều người có vẻ như quay lưng với mình thì mình phải tìm đến với nhau”.

Mới nhập viện chưa đầy một tuần, chị Trinh và anh Tuấn đã trở nên thân thiết. Họ còn hẹn giữ liên lạc sau khi xuất viện. Chị Trinh mang bịch trái cây do người nhà mua đến thăm bệnh, đem qua giường anh Tuấn để cả hai cùng ăn. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện, cười đùa tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, nơi ghi nhận những câu chuyện ấm áp nghĩa tình giữa người bệnh và người nuôi bệnh.

Chị Trinh cho biết, áp lực công việc khiến chị gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, khi vào bệnh viện, được trò chuyện với những người xung quanh, chị cảm thấy bớt áp lực hơn. Với anh Tuấn, sự gần gũi ấy cũng mang lại cảm giác được chia sẻ, thấu hiểu.

Ăn trái cây xong, chị Trinh khẽ đưa tay ra hiệu tạm biệt rồi trở về phòng bệnh. Một người đến từ Vĩnh Long, người kia ở Đồng Tháp, nhưng giữa họ đã có sự đồng cảm dù chỉ mới quen nhau trong thời gian ngắn. Đôi khi, tình người bắt đầu từ những điều bình dị như một lời hỏi han, một cuộc trò chuyện hay lời hẹn gặp lại.

Tạm biệt chị Trinh và anh Tuấn, tôi gặp anh Nguyễn Văn Nam (Đồng Tháp), người nuôi bệnh. Vừa đi nhận thức ăn sáng, anh Nam vừa kể rằng đêm trước, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh đã ngủ ngon sau khi trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh.

Nói xong, anh Nam vội vã đi nhận thức ăn cho kịp giờ. Ở cuối dãy phòng, chị Thanh đang ngồi chờ chồng mang bữa sáng về.

Sau khi nhận thức ăn, những người nuôi bệnh đưa phần ăn cho người thân rồi cùng các bệnh nhân quây quần bên nhau. Bữa sáng diễn ra trong không khí gần gũi. Ăn xong, anh Nam đưa chị Thanh ra công viên hít thở không khí trong lành.

Những người bệnh và người nhà ngồi chờ tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Bên cạnh quá trình điều trị, sự quan tâm và thấu hiểu cũng là điều cần thiết đối với người bệnh.

Đến đầu giờ trưa, khi người bệnh cần nghỉ ngơi, một số người nuôi bệnh chọn ra công viên trong khuôn viên bệnh viện để trò chuyện. Cũng tại đây, những người vốn xa lạ có dịp làm quen, chia sẻ chuyện gia đình, công việc và những khó khăn đang trải qua.

Anh Nam cho biết, từ khi vào Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, anh đã kết bạn với khá nhiều người. Cùng có người thân cần chăm sóc, mọi người dễ tìm được tiếng nói chung và sẵn lòng chia sẻ với nhau. Anh Nam còn kể, mỗi ngày đều có các nhóm từ thiện đến bệnh viện phát cơm miễn phí cho người bệnh.

Những suất cơm nghĩa tình góp phần sẻ chia khó khăn với các bệnh nhân và người nuôi bệnh. Chị Thanh chia sẻ: “Đó là những việc làm khiến tôi cảm thấy ấm lòng, bởi giữa bộn bề cuộc sống mưu sinh vẫn còn có những người sẵn lòng giúp đỡ người khác bằng những nghĩa cử cao đẹp”.

Sự sẻ chia còn thể hiện qua những việc làm rất đỗi đời thường. Có việc gia đình, anh Nam gửi chị Thanh cho người nằm giường bên cạnh trông nom giúp. Khi người này bận việc, người khác có thể hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân trong chốc lát. Không phải người thân ruột thịt, nhưng những người nuôi bệnh vẫn sẵn lòng giúp đỡ nhau khi cần thiết.

Chính những việc làm nhỏ ấy giúp họ vơi bớt phần nào sự vất vả trong những ngày ở bệnh viện. Giữa hoàn cảnh riêng của mỗi gia đình, sự quan tâm chân thành trở thành điểm tựa để mọi người cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Tôi tiếp tục đến phòng của anh Nguyễn Thanh Phong (Vĩnh Long). Anh Phong gặp căng thẳng do áp lực công việc và những bộn bề trong cuộc sống gia đình. Khoảng thời gian ở bệnh viện cũng là dịp để anh nghỉ ngơi, từng bước lấy lại cân bằng và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Trong thời gian này, anh Phong làm quen với chị Nguyễn Thị Ngọc. Hai người không chỉ trò chuyện tại bệnh viện mà còn hẹn gặp lại nhau sau khi xuất viện.

Chú Trần Hoài Phương, người nuôi bệnh cho anh Phong, cho biết sau vài ngày ở đây, chú nhận thấy môi trường điều trị gần gũi, giúp người bệnh có điều kiện nghỉ ngơi. Chú cũng mong anh Phong tiếp tục được chăm sóc phù hợp nếu những căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần tái diễn.

Khi đêm xuống, bệnh viện dần yên tĩnh. Những người nuôi bệnh có lúc lại tìm đến nhau để trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Qua từng ngày, những người vốn xa lạ trở nên thân thiết hơn. Khi cần thiết, họ có thể nhờ nhau hỗ trợ chăm sóc người thân, cùng san sẻ phần nào những nhọc nhằn.

Rời bệnh viện, tôi vẫn nhớ câu nói của chị Trinh: “Nhiều người có vẻ như quay lưng với mình thì mình phải tìm đến với nhau”. Câu nói mộc mạc ấy gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Đằng sau mỗi người bệnh là một hoàn cảnh với những khó khăn riêng và nhu cầu được lắng nghe, tôn trọng. Sự sẻ chia giữa những người cùng hoàn cảnh rất đáng quý, nhưng điều họ cần còn là sự thấu hiểu từ gia đình và cộng đồng, để không ai cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.