Ấm áp tình người nơi tạm cư sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết | Hà Nội tin mỗi chiều
Vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa đã khiến hơn 100 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Thế nhưng, giữa những lo toan nơi ở mới, sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền và những nghĩa cử sẻ chia của cộng đồng tại Khu tái định cư Thượng Thanh đang trở thành điểm tựa, giúp người dân vơi bớt bất an, thêm ấm lòng để vượt qua biến cố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/am-ap-tinh-nguoi-noi-tam-cu-sau-vu-no-tai-pho-nguyen-van-tuyet-ha-noi-tin-moi-chieu-246261126154748491.htm