Ấm áp tình đoàn kết trong dịp Lễ Sene Dolta

Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, gửi lời chúc mừng đến chư tăng và đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thanh Triều ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của chư tăng và đồng bào Khmer trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí mong muốn chư tăng, các gia đình chính sách và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Lê Thanh Triều trao quà chúc mừng Lễ Sene Dolta của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến Hoà thượng Thạch Hà, Trụ trì chùa Monivongsa.

Đồng chí Lê Thanh Triều cho biết, Tỉnh uỷ sắp ban hành nghị quyết về xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng sự đồng hành của Phật giáo và đồng bào Khmer sẽ tiếp tục là động lực quan trọng, góp phần giúp Cà Mau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thanh Triều trao quà đến các gia đình chính sách là người Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà cho nhà chùa, Ban Hoằng pháp, các gia đình chính sách, người có uy tín và đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thanh Triều và bà Nguyễn Thu Tư trao quà hỗ trợ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (thứ 7 từ phải sang) và đồng chí Võ Văn Đa, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường An Xuyên, trao quà đến đồng bào Khmer.

Bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Khmer, Hoà thượng Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Monivongsa, khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn chư tăng, phật tử phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, trao quà đến Ban Hoằng pháp chùa Monivongsa.

Hoà thượng cũng cho biết sẽ tích cực vận động chư tăng, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng chư tăng và Ban Quản trị chùa Monivongsa trước giảng đường trong chuyến thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta.

Sự quan tâm, chăm lo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau góp phần mang đến không khí Lễ Sene Dolta đầm ấm, vui tươi, củng cố niềm tin của đồng bào Khmer vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước./.