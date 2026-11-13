Ấm áp tình đoàn kết lương - giáo ở khối Yên Nam, phường Vinh Phú

Chung vui với bà con khối Yên Nam có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo phường Vinh Phú; Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, tu sĩ và đông đảo nhân dân địa phương.

Đời sống dân cư khởi sắc

Khối Yên Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập khối 10 và một phần khối 5 (Nghi Phú cũ). Hiện toàn khối có 405 hộ dân với 1.563 nhân khẩu, trong đó, có hơn 80% là đồng bào theo đạo Công giáo.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết khối Yên Nam, phường Vinh Phú. Ảnh: Thành Cường

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của các linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ, cán bộ và nhân dân trong khối ổn định tình hình, giữ vững nhịp độ phát triển.

Với phương châm “Kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, bà con giáo dân và nhân dân khối Yên Nam đã tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển dịch vụ, làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà chúc cán bộ và nhân dân khối Yên Nam. Ảnh: Thành Cường

Đến nay, tỷ lệ hộ khá và giàu toàn khối chiếm hơn 70%; số hộ nghèo và cận nghèo giảm xuống chỉ còn 4 hộ. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang khi người dân tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để nâng cấp đường giao thông nội khối, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, loa phát thanh và các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài trời.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đi vào chiều sâu với 354/405 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ 87,1%) và 102 hộ đạt danh hiệu “Gia đình thể thao” (tỷ lệ 25,1%). Tinh thần tương thân, tương ái được lan tỏa mạnh mẽ qua việc huy động trên 30 triệu đồng cho quỹ khuyến học, hơn 30 triệu đồng quỹ phụng dưỡng người cao tuổi, kịp thời biểu dương 250 học sinh có thành tích xuất sắc và chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh tệ nạn xã hội.

Lan tỏa giá trị văn hóa "Đạo và Đời"

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Vinh Phú Ngô Thị Hường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân dân khối Yên Nam trong việc vượt qua khó khăn sau sáp nhập để xây dựng khối đoàn kết lương - giáo vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Vinh Phú Ngô Thị Hường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh khối đại đoàn kết là giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị trong thời gian tới, khu dân cư tiếp tục tôn trọng sự khác biệt, lấy lợi ích chung của cộng đồng làm nền tảng gắn kết; đồng thời mong muốn các vị chức sắc, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chủ trương chỉnh trang đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Vinh Phú tặng quà cán bộ và nhân dân khối Yên Nam. Ảnh: Thành Cường

Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, sẽ luôn lắng nghe, quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo, yên tâm lao động, sản xuất, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và đóng góp xây dựng quê hương.

Chung vui cùng bà con khu dân cư, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm xúc động trước chương trình văn nghệ đậm nét văn hóa Việt Nam với chủ đề “Đạo và Đời” và không khí đầm ấm, gắn kết tại địa phương.

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ tâm tình với nhân dân khối Yên Nam, Đức Giám mục nhấn mạnh, cộng đồng tôn giáo nhưng không sống riêng rẽ mà sống đoàn kết như lời Đức Thánh Cha cũng như của Hội đồng Giám mục Việt Nam, luôn mời gọi mọi người Công giáo sống Phúc Âm, sống Tin Mừng của Chúa giữa lòng dân tộc.

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà cán bộ và nhân dân khối Yên Nam. Ảnh: Thành Cường

Bước sang năm 2027, Ban công tác Mặt trận khối Yên Nam xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, trọng tâm là xây dựng từ 1 - 2 mô hình “Dân vận khéo” và ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, đưa khối Yên Nam trở thành điểm sáng tiêu biểu về tình đoàn kết lương - giáo của phường Vinh Phú.

Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết tôn giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng cán bộ và nhân dân khối Yên Nam. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, phường Vinh Phú và Ban công tác Mặt trận khối đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các tập thể, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.