Học sinh vui tươi mang những loại nông sản dành tặng thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Không hoa tươi, quà đẹp, học sinh vùng cao Hướng Lập (Quảng Trị) dành tặng thầy, cô của mình những sản vật của núi rừng cùng những tấm thiệp tự làm chứa đựng tình cảm chân thành, yêu thương của học trò.

Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không khí tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Từ các bản làng, những học sinh người Vân Kiều diện bộ quần áo đẹp nhất, háo hức đến trường, trên tay mang theo những món quà giản dị dành tặng thầy cô.

Không hoa tươi, quà đẹp, học sinh vùng cao Hướng Lập (Quảng Trị) dành tặng thầy, cô của mình những sản vật của núi rừng.

Thay cho những bó hoa tươi hay món quà cầu kỳ, các em mang đến những món quà được làm nên từ hoạt động sản xuất của người dân địa phương, như con gà, vài lon gạo, quả bí đao, quả dứa, rau xanh và những bông hoa rừng.

Đó đều là những nông sản gần gũi trong cuộc sống thường ngày của đồng bào vùng cao, được các em nâng niu mang đến trường để bày tỏ tình cảm với những người đã dạy dỗ, chăm sóc mình.

Những món quà xúc động, chứa đựng tình cảm yêu thương của học sinh.

Tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường. Các em hào hứng giới thiệu món quà của mình, trao những lời chúc và tấm thiệp tự làm với nét chữ còn non nớt nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.

Không đặt nặng giá trị vật chất, những món quà ấy thể hiện sự yêu mến, lòng biết ơn của học sinh dành cho thầy cô bằng chính những gì thân thuộc nhất.

Mỗi loại nông sản, vật phẩm mang theo hơi thở cuộc sống bản làng, góp phần tạo nên một ngày 20/11 đặc biệt, ấm áp giữa núi rừng biên giới.

Em Hồ Thị Thảo Uyên, học lớp 7A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Em rất yêu mến các thầy cô vì thầy cô xem em như là con trong gia đình. Ngoài dạy học còn chăm lo bữa ăn, sinh hoạt tại nội trú”.

Ngày kỷ niệm nhà giáo trở nên đong đầy cảm xúc. Ảnh: Hoàng Hùng

Không khí ngày tri ân tiếp tục lan tỏa đến khu nhà công vụ của giáo viên. Bên những chiếc kẹo ngọt, bánh quy giản dị, thầy cô và học trò cùng trò chuyện về bản làng, chuyện học hành.

Những tấm thiệp do chính tay học sinh làm được trao đi cùng lời chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc.

Đặc biệt, khi đọc những dòng chữ nắn nót của học trò với lời nhắn gửi đầy yêu thương, nhiều cô giáo không giấu được xúc động.

Với những người đang ngày ngày gắn bó với học sinh vùng cao, đó là món quà tinh thần ý nghĩa, ghi nhận tình cảm và sự tin yêu mà các em dành cho mình.

Những tiếng cười, lời chúc ấm áp của học sinh dành tặng thầy cô của mình.

Cô Hồ Thị Như Oanh, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị bày tỏ: “Tôi thực sự xúc động vì tình cảm của các em học sinh dành cho các thầy cô nhân ngày truyền thống nhà giáo. Đọc những tấm thiệp, đọc từng câu chữ, chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc".

Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập, tình cảm chân thành của học sinh là nguồn động viên để tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực, chăm lo tốt hơn cho các em.

Ngày Nhà giáo Việt Nam ở vùng cao Hướng Lập khép lại bằng những món quà yêu thương, những lời chúc hồn nhiên và tình cảm chân thành của học trò.

Giữa vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, chính sự giản dị, yêu thương ấy đã làm nên ý nghĩa của ngày 20/11, tiếp thêm động lực để những người thầy, người cô tiếp tục gắn bó với mái trường, đồng hành cùng học sinh trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Đăng Đức