Lãnh đạo xã Chiềng Sung, thầy giáo Trương Chấn Sang và các đại biểu trao tặng Nhà nghĩa tình cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hai ngôi nhà khang trang, kiên cố được trao tặng cho gia đình anh Hoàng Văn Mún (bản Bó Quỳnh) và gia đình anh Cà Văn Viễn (bản Sài Lương). Công trình hoàn thành với sự đồng hành, tài trợ từ thương hiệu bánh Ba Con Gấu Bakery và thầy giáo Trương Chấn Sang (Hội TESOL TP Hồ Chí Minh).

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp hai gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất trước mùa đông giá rét mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị tài trợ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Những mái ấm nghĩa tình được khánh thành và bàn giao khi mùa đông cận kề

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sung, thầy giáo Sang và các cộng sự đã nhiều lần đến với tỉnh Sơn La để thực hiện các chương trình hướng nghiệp và an sinh xã hội. Sức trẻ và sự cống hiến của các bạn trẻ đã góp phần tô điểm thêm vào sự phát triển bền vững, giúp các gia đình khó khăn có động lực phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống.

Ban Tổ chức trao tặng học bổng tiếng Anh cho con em của cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Sơn La.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an tỉnh Sơn La, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam, Ban Tổ chức đã tiến hành trao tặng 100 suất học bổng tiếng Anh cho con em của cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Sơn La. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng.