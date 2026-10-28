Ấm áp những mái nhà nghĩa tình

Đại diện Công an tỉnh cùng các đại biểu trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Thuận An

Từ những căn nhà dột nát đến niềm vui an cư

Những ngày mưa, nước từ mái nhà cũ chảy xuống nền, len qua những chỗ dột khiến mẹ con chị K’Hơm ở thôn Thành Nam, xã Bảo Lâm 3 phải chật vật tìm chỗ khô ráo để nghỉ ngơi. Căn nhà gần 20 năm tuổi, qua bao mùa mưa nắng, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Với người phụ nữ mất chồng vì tai nạn giao thông, một mình nuôi ba người con, ước mơ về một mái nhà vững chãi dường như vẫn nằm ngoài tầm với. Cuộc sống của bốn mẹ con chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp hàng tháng và những khoản thu nhập ít ỏi từ công việc làm thuê. Bữa ăn, việc học của các con đã là gánh nặng thường nhật, chuyện tích góp để xây dựng căn nhà mới càng trở nên xa vời. Thế nhưng, điều tưởng chừng không thể ấy đang dần thành hiện thực khi gia đình chị được Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Nhắc đến sự giúp đỡ đã nhận được, chị K’Hơm không giấu được xúc động. Với chị, niềm vui không chỉ nằm ở việc sắp có một mái nhà kiên cố mà còn ở chỗ những khó khăn của gia đình đã được sẻ chia, những tháng ngày thấp thỏm mỗi khi mưa xuống sẽ dần lùi lại phía sau. “Nếu để mẹ con tôi tự xoay xở, cả đời cũng chưa chắc dám nghĩ tới sẽ có một ngày gia đình được sinh sống trong căn nhà mới khang trang”, chị K’Hơm nghẹn ngào chia sẻ.

Công an tỉnh và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân

Một căn nhà mới chưa thể giúp cuộc sống lập tức hết khó khăn, nhưng sẽ mang đến cho bốn mẹ con nơi ở an toàn, giúp các con có điều kiện học tập ổn định và người mẹ thêm vững lòng để lao động, chăm lo cho tương lai. Với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, giá trị của mái ấm không chỉ được đo bằng sự kiên cố của công trình mà còn ở niềm tin và cơ hội để bắt đầu cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại xã Thuận An, từ nguồn kinh phí do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Công ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân hỗ trợ, Công an tỉnh triển khai xây dựng nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Khắc Nghĩa, thôn Thuận Sơn và ông Nguyễn Hữu Vinh, thôn Thuận Nam. Ông Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ, đối với những gia đình còn khó khăn, có được căn nhà kiên cố là điều kiện quan trọng để ổn định cuộc sống. Sự hỗ trợ về nhà ở không chỉ giúp các hộ giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn tạo điểm tựa để yên tâm lao động, sản xuất, chăm lo cho các thành viên, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình, một căn nhà hoàn thành cũng là dịp hiểu sâu sắc hơn những nhọc nhằn của người dân, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đó là phương châm hướng về cơ sở được cụ thể hóa bằng hành động, lấy cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Phan Bá Tịnh - Chủ tịch UBND xã Thuận An ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Công an tỉnh đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Sự phối hợp giữa lực lượng công an và chính quyền địa phương góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở, đồng thời tạo thêm niềm tin, động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Quang Trung - Trưởng Phòng Công tác chính trị đã gửi lời cảm ơn Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Công ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân và các đơn vị đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ để chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công, để những ngôi nhà được hoàn thành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, để bà con sẽ sớm có được mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống và đặc biệt là được đón một mùa xuân mới trong ngôi nhà mới ấm áp và nghĩa tình.

Lực lượng công an tham gia hỗ trợ xây dựng nhà mới cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Góp sức để mùa xuân đến sớm với người nghèo

Thấu hiểu những nhọc nhằn của người dân, thời gian qua, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tích cực huy động nguồn lực xã hội, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Từ ngày 15/9/2026, Công an tỉnh phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Công ty Cổ phần NovaGroup cùng các đơn vị triển khai chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số 35 căn nhà. Trong giai đoạn 1, có 14 căn nhà được khởi công tại các xã Thuận An, Bảo Lâm 3, Đam Rông 3, Hồng Thái và một số địa bàn khác. Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai những căn còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào sử dụng trước Tết năm 2027.

Đại úy Trần Phúc Hưng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết, với mong muốn các gia đình sớm có nơi ở ổn định, cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ, không quản ngại khó khăn, mưa nắng. Mỗi căn nhà được xây dựng là kết quả của sự chung tay giữa cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm, gửi gắm tình cảm, trách nhiệm đối với người nghèo, gia đình chính sách. “Những ngôi nhà xanh không chỉ mang đến nơi ở kiên cố mà còn gieo những mầm xanh của hy vọng, niềm tin và bình yên từ cơ sở, để mùa xuân đến với mọi nhà thêm trọn vẹn, ấm áp yêu thương”, Đại úy Trần Phúc Hưng chia sẻ.

Theo Đại tá Trần Quang Trung, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách không chỉ giúp người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và chăm lo cho con cái.

Ý nghĩa của những căn nhà mới còn nằm ở sự gắn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân. Thông qua những việc làm thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân tiếp tục được lan tỏa. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.