Ấm áp những mái nhà Đại đoàn kết ở Quảng Trị

Những ngày giữa tháng 10/2026, trở lại tổ dân phố (TDP) Quảng Thọ, phường Bắc Gianh, chúng tôi gặp bà Trần Thị Câu trong niềm vui đón nhận căn nhà mới. Sau hơn hai tháng kể từ vụ hỏa hoạn, mái ấm của bà đã được dựng lại. Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình ổn định chỗ ở mà còn là món quà nghĩa tình từ những người đã sẻ chia lúc hoạn nạn.

Khoảng 4h30 ngày 5/8/2026, hỏa hoạn bất ngờ thiêu rụi căn nhà cùng nhiều tài sản của gia đình bà Câu. Trước đó, ngôi nhà vừa được sửa chữa năm 2025 theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến gia đình cận nghèo có 3 nhân khẩu, trong đó 1 người con mắc bệnh tâm thần, rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

“Nhà bị cháy, mất hết cả, mệ lo lắm. May mà được chính quyền các cấp, bà con lối xóm thương tình, quan tâm giúp đỡ. Người góp công, người góp của, người cho thêm mấy thứ cần thiết trong nhà. Nhờ mọi người chung tay, mệ mới có được căn nhà mới khang trang, có chỗ ăn, chỗ nghỉ đàng hoàng. Lúc hoạn nạn mới thấy hết cái tình của bà con, mệ biết ơn nhiều lắm”, bà Câu chia sẻ.

Ngay sau vụ cháy, cấp ủy, chính quyền phường Bắc Gianh, các tổ chức đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận TDP Quảng Thọ đã đến thăm hỏi, động viên, vận động các nguồn lực hỗ trợ gia đình. Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện, người dân địa phương và con em xa quê.

Sau 5 ngày vận động, gia đình bà Câu nhận được 214 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, đoàn viên, hội viên và bà con lối xóm còn trực tiếp thu dọn hiện trường, giải phóng mặt bằng, góp sức dựng lại nhà.

Ngày 10/8/2026, chỉ 5 ngày sau hỏa hoạn, căn nhà mới được khởi công. Hơn hai tháng sau, công trình hoàn thành và được bàn giao, giúp gia đình bà Câu có nơi ở ổn định.

Niềm vui của bà Câu cũng là niềm vui của hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại phường Bắc Gianh. Trong chương trình bàn giao nhà Đại đoàn kết do MTTQ phường tổ chức ngày 15/10, gia đình ông Trần Xuân Hường (TDP Quảng Thuận), thuộc diện gia đình có công với cách mạng; và gia đình ông Nguyễn Ngọc Toa (TDP Quảng Phúc), cũng được đón nhận nhà mới.

Theo MTTQ phường, tổng nguồn lực xây dựng 3 căn nhà là 1,225 tỷ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ MTTQ tỉnh và địa phương là 320 triệu đồng; vốn đối ứng của các gia đình 750 triệu đồng; nguồn vận động xã hội hóa 155 triệu đồng.

Tại buổi bàn giao, ông Đậu Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của MTTQ tỉnh, các DN, nhà hảo tâm cùng những tổ chức, cá nhân đã chung tay chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Trung nhấn mạnh, xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết của dân tộc; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt khó, từng bước ổn định cuộc sống.

Những căn nhà được bàn giao không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, gây dựng cuộc sống. Như với gia đình bà Câu, căn nhà mới còn là nghĩa tình bà luôn ghi nhớ sau biến cố. Từ mất mát, gia đình bà có thêm điểm tựa để bước tiếp; cố gắng vượt qua khó khăn, chăm lo, dạy bảo con cháu nên người, chấp hành tốt quy định và làm những việc có ích cho cộng đồng.