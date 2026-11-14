Ấm áp những mái ấm, phần quà nghĩa tình

Tại phường An Xuyên, ngày 14/11, Hội LHPN phường phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình ông Trần Văn Đà, Khóm 19, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Căn nhà có diện tích ngang hơn 4 m, dài 10 m, được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do Ni sư Thích Nữ Diệu Quang, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, Tổ đình Sắc tứ Quan Âm cổ tự (chùa Phật Tổ), kết nối vận động Ban Từ thiện xã hội chùa Dược Sư (Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ.

Căn nhà mới giúp gia đình có nơi ở ổn định, an tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống. Dịp này, Hội LHPN phường và nhà tài trợ còn trao tặng gia đình tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp thêm niềm vui trong ngày nhận nhà mới.

Đại diện Hội LHPN phường An Xuyên cùng Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”, tặng quà mừng nhà mới cho gia đình ông Trần Văn Đà, Khóm 19.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN phường An Xuyên trao 40 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Khóm 4 và Khóm 10. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Ngọc Thuý trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Khóm 10, phường An Xuyên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý cho biết, dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, các cấp hội trao tặng hơn 200 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thiết thực chia sẻ khó khăn, động viên hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua các hoạt động chăm lo, Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội chung tay thực hiện an sinh, quan tâm những hoàn cảnh còn khó khăn. Đây cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư./.