Ấm áp những lời tri ân từ những việc làm 'Gần dân nhất'

Những lá thư đong đầy tình nghĩa

Trong căn nhà nhỏ ở thôn An Tráng (xã Việt An), vào ngày 6/11 vừa qua, ông Nguyễn Văn Quý không giấu được sự xúc động khi viết thư gửi lời tri ân sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt An. Con trai ông, em Nguyễn Hồ Minh Khoa (SN 2003), không may mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh quái ác, thể trạng yếu ớt, việc đi lại vô cùng khó khăn.

Công an xã Việt An tiếp nhận thư cảm ơn từ ông Nguyễn Văn Quý.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, lực lượng Công an xã đã chủ động đến tận nhà, ân cần hỗ trợ từng công đoạn để hoàn thiện thủ tục cấp căn cước cho em. Sự tận tình, không phiền hà của những người chiến sĩ Công an đã thắp lên niềm tin và sự ấm áp cho gia đình ông Quý.

“Đối với Khoa, căn cước không chỉ là giấy tờ tùy thân mà còn là điều kiện rất cần thiết để cháu được đi khám, chữa bệnh và tiếp cận các quyền lợi y tế. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của các đồng chí Công an xã có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn và thêm yên tâm trong việc chăm sóc cháu. Gia đình tôi thực sự trân trọng sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần giúp đỡ tận tình của các đồng chí. Xin cảm ơn các đồng chí đã tạo điều kiện để một việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng cần thiết đối với hoàn cảnh của gia đình tôi được thực hiện”, ông Quý bày tỏ.

Tổ công tác Công an xã Việt An thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho em Nguyễn Hồ Minh Khoa.

Tình cảm ấm áp dành cho lực lượng Công an tiếp tục lan tỏa qua thư cảm ơn của gia đình cụ Lê Thị Mực (SN 1929, trú thôn Mỹ Thạnh) - thân nhân liệt sĩ Lê Văn Lộc, và gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lập (SN 1930, trú thôn Lộc An) - thân nhân liệt sĩ Trần Công Khanh.

Do tuổi cao sức yếu, các cụ bà không thể đi lại. Vào ngày 15/10/2026, Tổ công tác Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp cùng Công an xã Việt An đã trực tiếp tìm đến tận giường bệnh, tận tụy hỗ trợ thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng Công an, ông Nguyễn Mùi, đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lập chia sẻ: “Gia đình chúng tôi viết thư này với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng gửi đến các đồng chí lời cảm ơn chân thành nhất vì sự quan tâm, tận tình và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Mùi kể lại vào chiều 15/10, mặc dù Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lập tuổi đã cao, sức khỏe yếu, phải nằm một chỗ, không thể tự đi lại, lực lượng Công an không quản ngại khó khăn, trực tiếp đến tận nhà để thu nhận mẫu ADN cho Mẹ. Sự chu đáo, tận tâm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an không chỉ giúp gia đình thực hiện được việc lấy mẫu theo quy định mà còn mang đến niềm xúc động sâu sắc, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đối với những gia đình có công với cách mạng.

Ba lá thư cảm ơn thể hiện tấm lòng của người dân với lực lượng Công an xã Việt An.

“Đối với gia đình chúng tôi, việc thu nhận mẫu ADN không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học mà còn gửi gắm niềm hy vọng tìm lại thông tin, danh tính của liệt sĩ Trần Công Khanh, góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong mỏi của gia đình và hàng nghìn gia đình liệt sĩ khác. Nghĩa cử ấy càng làm sáng đẹp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam”, đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lập bày tỏ.

Trách nhiệm và hành trình tri ân sâu nặng

Trung tá Nguyễn Hạnh Chánh, Trưởng Công an xã Việt An, cho biết không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các trường hợp cá biệt, lực lượng Công an xã còn phát huy vai trò nòng cốt trong chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong ngày 15/10/2026, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để tổ chức đợt thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Công an xã Việt An phối hợp thu nhận mẫu ADN của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lập.

Đáng chú ý, Việt An được lựa chọn làm địa điểm trung tâm thu nhận mẫu ADN phục vụ thân nhân liệt sĩ của cụm 7 xã gồm: Việt An, Sơn Cẩm Hà, Khâm Đức, Quế Sơn, Hiệp Đức, Phước Thành và Phước Trà, với tổng số 179 trường hợp thuộc diện thu nhận mẫu theo kế hoạch. Phát huy tinh thần chủ động, Công an xã Việt An đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn tận tình, giúp các gia đình chính sách hoàn tất thủ tục một cách thuận lợi và đúng quy định.

Trước đó, trong đợt 1 năm 2026, xã Việt An cũng đã hoàn thành việc thu nhận mẫu cho 54 trường hợp. Việc xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN để đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là công việc mang tính thời gian, đáp ứng nỗi mỏi mòn trông ngóng hàng thập kỷ của các gia đình liệt sĩ, thể hiện triệt để đạo lý tri ân của dân tộc.

Chia sẻ về định hướng công tác trong thời gian tới, Thiếu tá Trương Viết Phương, Phó Trưởng Công an xã Việt An, cho biết: “Công tác hỗ trợ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt mang ý nghĩa tâm linh và nhân văn sâu sắc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và địa phương liên quan rà soát, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ”.

Công an xã Việt An phối hợp thu nhận mẫu ADN của cụ Lê Thị Mực.

Những kết quả thiết thực và sự yêu mến của nhân dân dành cho Công an xã Việt An không phải là điều tự nhiên mà có, đó là trái ngọt từ quá trình triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Ba lá thư cảm ơn với những dòng chữ giản dị chính là nguồn động viên tinh thần vô giá, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt An tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát dân, gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Những việc làm “gần dân nhất” của lực lượng Công an xã Việt An đang tiếp tục thắp sáng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân, góp phần giữ gìn sự bình yên và phát triển bền vững cho mảnh đất quê hương.