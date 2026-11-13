Ấm áp những bữa cơm thắt chặt tình làng nghĩa xóm

Gắn liền với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngày hội năm nay sôi nổi hơn nhờ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tạo dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và cùng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các bạn trẻ tham gia nhảy sạp tại Hội trại Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Đa dạng hoạt động văn hóa - thể thao

Những ngày đầu tháng 11, thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang) rộn ràng không khí Hội trại Đại đoàn kết toàn dân tộc mang chủ đề “Về chung một nhà”. Trước ngày hội, người dân cùng nhau dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, treo cờ và tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ. Mỗi người một việc, không khí chuẩn bị nhờ đó lan tỏa đến từng gia đình.

Là một trong 22 khu dân cư được thành phố chọn tổ chức ngày hội điểm, Bồ Bản diễn ra hội trại trong hai ngày 4 và 5/11 với nhiều hoạt động phong phú như: thi Tổ trưởng tổ dân cư giỏi, kéo co, nhảy sạp, nấu mâm cơm gia đình… Sau khi sắp xếp, thôn có 9 tổ dân cư với hơn 2.700 nhân khẩu. Trong bối cảnh địa bàn và quy mô dân cư có sự thay đổi, các dịp sinh hoạt chung như thế này góp phần gắn kết sâu sắc giữa các tổ dân cư, dòng tộc và mỗi gia đình.

Theo ông Lê Văn Bút, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bồ Bản, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân đã tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội. Từ khâu chuẩn bị đến việc cùng nhau tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, bà con đều tích cực tham gia, đóng góp. Qua những dịp này, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tinh thần tương trợ trong cộng đồng cũng được vun đắp.

Niềm vui lớn nhất của người dân thôn Bồ Bản là được gặp gỡ và cùng bà con tham gia những hoạt động mang quy mô lớn mà trước đây chưa từng có dịp tổ chức. Các trò chơi, phần thi đòi hỏi sự phối hợp, chung sức tập thể càng làm không khí thêm hào hứng, đồng thời tạo cơ hội để các gia đình thêm gần gũi, thấu hiểu nhau hơn.

Người dân biểu diễn tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Hải An, phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THANH LÀI

Không khí ấy cũng lan tỏa tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Từ ngày 7/11 đến nay, các tổ dân phố như Mỹ Đa Tây 1, Quán Khái, Hải An… lần lượt tổ chức ngày hội với nhiều hoạt động phù hợp với sở thích, điều kiện của người dân như giao lưu văn nghệ, giải cờ tướng, bóng đá và trò chơi dân gian. Sau các hoạt động vui chơi, bà con quây quần bên bữa cơm đại đoàn kết, trao nhau lời thăm hỏi sau những ngày bận rộn với lo toan thường nhật.

Tại tổ dân phố Quán Khái, ngày hội còn lồng ghép hoạt động trao quà cho hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi và tri ân các cá nhân đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội. Ông Nguyễn Hạnh, một người dân trong tổ dân phố, chia sẻ rằng những hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, vừa tạo sân chơi giao lưu gắn kết, vừa khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi cùng tham gia tổ chức ngày hội. Đây là dịp để bà con tề tựu, vui chơi, gặp gỡ hàng xóm và chia sẻ chuyện gia đình, công việc cùng những đổi thay ở khu dân cư; qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình và người dân trên địa bàn”, ông Hạnh bày tỏ.

Lan tỏa nếp sống văn hóa, nghĩa tình

Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 100% khu dân cư trên địa bàn thành phố từ ngày 1 đến 18/11, tập trung cao điểm vào ngày 18/11 nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Năm nay, ngày hội được gắn kết với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 mang chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được các địa phương, khu dân cư tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Thành phố đã dành hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ 1.454 khu dân cư tổ chức ngày hội. Bên cạnh nguồn kinh phí này, các địa phương chủ động vận động người dân tham gia đóng góp và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm từng cộng đồng. Nhờ vậy, ngoài các nội dung chung, mỗi nơi đều có nét sáng tạo riêng, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi với đời sống khu dân cư.

Tại phường Hòa Cường, bên cạnh hoạt động tại các khu dân cư, ngày hội cấp phường với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” dự kiến diễn ra ngày 13/11 tại khu vực Vòng bán nguyệt, Phố đi bộ Bạch Đằng. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm với 11 gian hàng giới thiệu ẩm thực, nét đẹp văn hóa và nhiều hoạt động tương tác cho người dân cùng du khách. Các hội thi và trò chơi dân gian cũng được tổ chức, góp phần tăng thêm không khí rộn ràng và mở ra cơ hội giao lưu giữa các khu dân cư.

Chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường An Hải diễn ra vào cuối tuần thứ 2 và thứ 3 tháng 11/2026. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trong khi đó, phường An Hải triển khai chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao từ ngày 14 đến 22/11 với nhiều nội dung phong phú như: bóng đá, vẽ tranh, triển lãm nghệ thuật, trò chơi dân gian và hội thi ẩm thực “Mâm cơm Việt - Sắc màu văn hóa, trọn tình đoàn kết”. Bên cạnh đó, các hoạt động khiêu vũ, chơi pickleball cùng chương trình nghệ thuật quần chúng cũng sôi nổi diễn ra vào dịp cuối tuần.

Theo ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, chuỗi hoạt động được bố trí vào hai dịp cuối tuần thứ hai và thứ ba của tháng 11 nhằm tạo điều kiện cho người dân ở mọi lứa tuổi cùng tham gia. Việc đa dạng hóa hình thức và nội dung sinh hoạt không chỉ đáp ứng sở thích của nhiều đối tượng mà còn đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Tại phường Điện Bàn Bắc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở quy mô cấp phường gắn với lễ hội Tịch điền truyền thống của địa phương. Riêng tại các khu dân cư, ngày hội diễn ra từ ngày 12 đến 18/11 với đầy đủ phần lễ và phần hội, lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Bắc, cho biết ngày hội diễn ra sôi nổi vào ngày 8/11 với sự tham gia của 15/15 tổ dân phố cùng hàng nghìn người dân trên địa bàn. Điều đáng ghi nhận là người dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực ủng hộ, đóng góp nhân lực và kinh phí để tổ chức các hoạt động.

“Điện Bàn Bắc được hình thành từ 3 địa phương có truyền thống cách mạng cùng nét văn hóa đặc sắc. Vì vậy, việc gắn ngày hội với các hoạt động văn hóa dân gian vừa tạo không gian sinh hoạt chung, vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào truyền thống quê hương, khuyến khích người dân tiếp tục chung sức xây dựng địa phương”, ông Thu chia sẻ.

[VIDEO] - Rộn ràng không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Bàn Bắc: