Ấm áp nghĩa tình từ những ngôi nhà Đại đoàn kết

Ngôi nhà mới của bà Phạm Thị Hằng ở thôn Loan Thượng, xã Yên Bình vừa hoàn thiện. Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, ước mong có nơi ở vững chắc của vợ chồng và các con đã trở thành hiện thực. Vợ chồng bà đều mắc bệnh, thường xuyên phải đi điều trị, không có việc làm ổn định. Thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng khiến cuộc sống vốn chật vật càng thêm khó khăn.

Chi phí sinh hoạt, thuốc men đã là gánh nặng, việc xây dựng lại nhà ở càng vượt quá khả năng của gia đình. Trước hoàn cảnh ấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Bình đã hỗ trợ gia đình bà Hằng 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo, đồng thời, vận động các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp hơn 15 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động.

Từ những nguồn lực được kết nối, ngôi nhà Đại đoàn kết được hoàn thành, giúp gia đình có nơi ở ổn định, vững tâm chăm lo cuộc sống.

Bà Phạm Thị Hằng chia sẻ: "Gia đình tôi rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự chung tay giúp đỡ của bà con lối xóm, gia đình tôi đã có ngôi nhà kiên cố ổn định cuộc sống, có thêm động lực để vượt qua khó khăn".

Cũng tại xã Yên Bình, bà Lê Thị Lâu ở thôn Làng Đát đã có được mái nhà mới sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Là hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã giúp bà xây dựng ngôi nhà rộng gần 100 m².

Bà Lâu chia sẻ: "Tôi vui lắm, ngôi nhà là tài sản, món quà quý giá, chứa đựng tình cảm của cả cộng đồng chung tay giúp đỡ".

Thời gian qua, xã Yên Bình đã tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân cùng tham gia, từ hỗ trợ kinh phí đến đóng góp ngày công.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã khởi công xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo và 1 hộ gia đình người có công với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và xã là 150 triệu đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn lực xã hội hóa.

Ông Đặng Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Bình cho biết: “Từ sự chung tay của cộng đồng, các gia đình hoàn cảnh khó khăn không chỉ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống mà còn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng”.

Ở xã Bảo Ái, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà hảo tâm trao tặng những vật dụng thiết yếu.

Ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Ái cho biết: “Qua những nguồn kinh phí hỗ trợ, chúng tôi tiếp nhận và phân bổ đúng đối tượng, đúng mục đích, xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa đảm bảo “3 cứng” trên địa bàn của xã”.

Trong 9 tháng năm 2026, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Lào Cai đã vận động được trên 48 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 282 ngôi nhà Đại đoàn kết. Thời gian tới, việc tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên những hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và các trường hợp chưa có nhà ở bảo đảm an toàn là yêu cầu quan trọng.

Cùng với huy động nguồn lực xã hội hóa, các địa phương quan tâm chất lượng công trình, bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, giúp người dân có nơi ở ổn định lâu dài.

Mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết hoàn thành giúp gia đình khó khăn vơi đi nỗi lo về chỗ ở, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn. Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, góp phần xây dựng Lào Cai ngày càng nhân văn, nghĩa tình và phát triển bền vững.