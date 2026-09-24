Ấm áp nghĩa tình từ những ngôi nhà Đại đoàn kết

Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Phượng (thôn Vân Cát, xã Vụ Bản).

Những ngôi nhà nghĩa tình…

Những ngày này, ngôi nhà mới của ông Bạch Văn Huấn (84 tuổi), hội viên Hội Cựu chiến binh ở thôn An Bình, xã Bình Sơn đã hoàn thiện trong niềm vui của cả gia đình. Với vợ chồng ông và các con có được một mái nhà kiên cố là niềm mong mỏi nhiều năm, bởi cuộc sống còn không ít khó khăn, trong khi căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vợ chồng ông Huấn có 4 người con, gồm 3 gái, 1 trai. Trong đó, 3 người con mắc bệnh về tâm thần kinh, thường xuyên phải đi điều trị; một người con gái mắc bệnh ung thư. Tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, vợ chồng ông không có lương hưu, cuộc sống chủ yếu trông cậy vào vài sào ruộng. Những khoản chi phí sinh hoạt, thuốc men, điều trị bệnh của các con vì thế cũng trở thành gánh nặng. Thế nên, việc sửa chữa, xây dựng lại nơi ở vượt quá khả năng của gia đình. Mỗi mùa mưa bão, nỗi lo về sự an toàn của các thành viên lại thêm thường trực.

Ngôi nhà mới của gia đình ông Bạch Văn Huấn, hội viên Hội Cựu chiến binh thôn An Bình, xã Bình Sơn đã hoàn thiện trong niềm vui của gia đình.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Huấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn đã vận động các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm và nhân dân chung tay hỗ trợ khoảng 150 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ gia đình ông Huấn ổn định nơi ở, từng bước giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Ông Bạch Văn Huấn chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự chung tay giúp đỡ của bà con lối xóm, để nay gia đình có ngôi nhà kiên cố, yên tâm cùng các con ổn định cuộc sống, có thêm động lực để vượt qua khó khăn”.

Cấp uỷ , chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Bình Sơn và người dân địa phương chung tay hỗ trợ ngày công xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn cho biết: “Để những căn nhà nghĩa tình được triển khai hiệu quả, địa phương đã tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cùng tham gia, từ hỗ trợ kinh phí đến đóng góp ngày công. Trong quý III năm 2026, MTTQ xã đã khởi công xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 1 hộ nghèo và 1 hộ gia đình người có công, với tổng kinh phí trên 320 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và xã là 150 triệu đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn lực xã hội hóa. Từ sự chung tay ấy, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không chỉ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống mà còn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng. Đây cũng là cách để tinh thần tương thân, tương ái được lan tỏa, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân”.

Câu chuyện của gia đình ông Huấn ở xã Bình Sơn là một trong nhiều câu chuyện về sự sẻ chia được viết tiếp từ những mái ấm Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh. Tại xã Tân Thanh, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã xây dựng 6 Nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; trong đó, Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ các gia đình 105 triệu đồng. Cùng với nguồn kinh phí xây dựng nhà ở, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà hảo tâm còn trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu như: quạt điện, tủ lạnh, nồi cơm điện..., phần nào giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sự sẻ chia ấy hiện hữu trong ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Tâm, vợ liệt sĩ Cao Thái Sơn, ở thôn Thanh Lưu. Nhiều năm qua, bà Tâm sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhiều hạng mục không còn bảo đảm an toàn, khiến sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn, nhất là mỗi khi mưa bão.

Bà Nguyễn Thị Tâm bày tỏ sự vui mừng trong ngôi nhà mới.

Với sự kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thanh và các nhà hảo tâm, bà Tâm được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới rộng 60 m². Xúc động khi mẹ chồng được sống trong căn nhà mới, chị Lương Thị Hoa, con dâu bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ: Tôi rất mừng vì từ nay mẹ tôi có thể yên tâm tuổi già trong căn nhà kiên cố, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão. Đây là món quà rất quý, giúp gia đình giảm bớt khó khăn về chỗ ở, là nguồn động viên tinh thần lớn, giúp mẹ tôi có thêm niềm vui và sự an tâm trong cuộc sống.

Những mái ấm tiếp tục được dựng lên nhờ sự chung tay của cộng đồng. Tại xã Vụ Bản, không chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ ban đầu, Đảng ủy, UBND xã xác định rõ từng mức hỗ trợ để các gia đình chủ động huy động thêm nguồn lực, cùng cộng đồng hoàn thiện ngôi nhà: hộ nghèo xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, hộ cận nghèo 80 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà ở 40 triệu đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Vụ Bản đã khởi công xây mới 16 nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ 7 hộ sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vụ Bản cho biết: "Để có được nguồn lực này, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo MTTQ rà soát, nắm chắc tình hình nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chủ động kết nối, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vận động các tổ chức chính trị - xã hội và khu dân cư cùng chung tay trong quá trình triển khai”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vụ Bản trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với bà Trần Thị Phượng, 70 tuổi, ở thôn Vân Cát, khoản hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội và Đền ơn đáp nghĩa đã giúp ước mong về một nơi ở kiên cố trở thành hiện thực. Là hộ đơn thân, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, bà Phượng nay có ngôi nhà mới rộng hơn 40 m². Bà xúc động chia sẻ: "Tôi vui lắm, ngôi nhà là tài sản, món quà quý giá nhất với tôi, chứa đựng tình cảm của cả cộng đồng chung tay giúp đỡ, những năm tháng cuối đời tôi cũng bớt đi một nỗi lo, yên tâm hơn trong cuộc sống”.

Kết nối nguồn lực, lan tỏa sức mạnh cộng đồng

Từ những ngôi nhà được trao đến các gia đình còn khó khăn, công tác mặt trận ở cơ sở tiếp tục mở rộng kết nối, huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách…Không chỉ ở Bình Sơn, Vụ Bản hay Tân Thanh, chương trình xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết đang được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương trong tỉnh. MTTQ các cấp giữ vai trò kết nối, từ rà soát hoàn cảnh, xác định nhu cầu đến vận động nguồn lực và phối hợp giám sát quá trình thực hiện. Doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo, hội đồng hương, nhà hảo tâm và người dân cùng tham gia bằng nhiều hình thức, từ kinh phí, vật liệu đến ngày công lao động.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2020-2025, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội và Đền ơn đáp nghĩa các cấp, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 966 nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Riêng 8 tháng năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Ninh Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khởi công xây dựng 11 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã, phường: Nam Ninh, Minh Thái, Mỹ Lộc, Kim Sơn, Ninh Giang, Hà Nam, Bình Sơn, Yên Thắng, Kim Thanh và Gia Viễn, với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 2,2 tỷ đồng.

Những mái ấm được tạo nên từ nhiều nguồn lực khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: giúp những gia đình còn khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định hơn. Đó cũng là cách truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, khi sự đóng góp của mỗi tổ chức, cá nhân được kết nối và trao gửi đúng nơi, đúng lúc.

Mỗi ngôi nhà được hoàn thành là một “hạt giống” của lòng nhân ái, nơi những giá trị nghĩa tình được trao truyền và lan tỏa, vun đắp nên nền tảng đại đoàn kết, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn, gắn kết và phát triển bền vững.