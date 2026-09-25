Ấm áp nghĩa tình Trung thu khu vực biên giới ở Đồng Nai

Trọn vẹn niềm vui đêm hội nơi biên giới

Những ngày này, trên tuyến biên giới của thành phố Đồng Nai, không khí Tết Trung thu trở nên rộn ràng hơn bởi sắc màu của những chiếc đèn ông sao, tiếng trống múa lân và nụ cười trong trẻo của thiếu niên, nhi đồng. Với cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đồng Nai, chăm lo cho các em nhỏ không chỉ là trao một phần quà hay tổ chức một đêm hội, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với Nhân dân nơi biên giới.

Những ngày cận Tết Trung thu, tại Đồn Biên phòng Đắc Ơ, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để làm những chiếc đèn ông sao tặng các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Nguyên liệu là những cây lồ ô được các chú bộ đội lựa chọn kỹ lưỡng, mang về chẻ, vót thành từng nan nhỏ, uốn khung, buộc lại rồi dán giấy trang trí.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ tự tay chuẩn bị lồng đèn trung thu tặng các cháu thiếu nhi. (Ảnh: Hồng Ánh - BĐBP TP Đồng Nai)

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng để hoàn thiện một chiếc đèn chắc chắn, cân đối, những người lính phải thực hiện từng công đoạn một cách cẩn thận. Sau khi hoàn thiện, mỗi chiếc đèn còn được các anh tự tay vẽ, trang trí trước khi trao tặng các em nhỏ.

Thiếu tá Lê Văn Thiện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Ơ chia sẻ: “Anh em trong đơn vị ai cũng rất vui khi được tự tay chuẩn bị những chiếc đèn Trung thu. Người có kinh nghiệm thì hướng dẫn người chưa quen để làm ra những chiếc đèn đẹp nhất. Chúng tôi mong rằng, khi cầm trên tay món quà do chính các chú bộ đội làm, các cháu sẽ cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương và có một mùa Trung thu thật vui tươi, ấm áp”.

Năm nay, chương trình được tổ chức đồng loạt tại 18 điểm trên khu vực biên giới và 8 điểm dành cho con em cán bộ, chiến sĩ. Có 5.486 suất quà Trung thu gồm bánh kẹo, đèn ông sao, đồ chơi... được trao tận tay các cháu, với tổng trị giá 1,566 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Chính ủy BĐBP TP Đồng Nai vui trung thu cùng các cháu thiếu nhi tại xã Đắc Ơ. (Ảnh: Hồng Ánh - BĐBP TP Đồng Nai)

Cùng với đó, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao thưởng cho 97 cháu là con của cán bộ, chiến sĩ có thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy BĐBP TP Đồng Nai nhấn mạnh: “Điều chúng tôi mong muốn là các cháu, nhất là những cháu còn nhiều khó khăn ở khu vực biên giới, có một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không chỉ phối hợp tổ chức chương trình mà còn trực tiếp tham gia từ khâu chuẩn bị. Những việc như làm đèn ông sao, vận động, chuẩn bị quà tặng, tổ chức các hoạt động cho các cháu đều được cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với Nhân dân”.

Đánh giá về sự phối hợp triển khai chương trình, ông Nguyễn Sỹ Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn cho biết: “Sự chung tay của BĐBP không chỉ mang đến cho các cháu một đêm Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa, mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho địa phương trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em khu vực biên giới, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

Đồng hành cùng trẻ em khó khăn

Không chỉ mang đến niềm vui trong đêm hội, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đồng Nai còn gắn hoạt động Trung thu với hành trình tiếp sức đến trường cho trẻ em vùng biên.

Thời điểm diễn ra đêm hội cũng là lúc năm học mới vừa bắt đầu. Vì vậy, các đơn vị đã lồng ghép trao tặng 60 suất học bổng, 2.000 cuốn vở, đồ dùng học tập cùng 130 phần quà cho các học sinh thuộc chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” và học sinh nghèo vượt khó.

Dịp này, chương trình còn tổ chức gian hàng 0 đồng và bữa cơm yêu thương với tổng trị giá 90 triệu đồng, qua đó góp thêm những phần hỗ trợ thiết thực cho trẻ em và các gia đình còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

Với người lính Biên phòng, giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là bảo vệ từng đoạn đường biên, cột mốc, mà còn góp sức để những đứa trẻ có thêm điều kiện đến trường. (Ảnh: Hồng Ánh - BĐBP TP Đồng Nai)

Là một trong những học sinh nhận được sự hỗ trợ thường xuyên từ chương trình “Nâng bước em tới trường”, cháu Đào Thị Thu Ngân, học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Lộc Tấn, ôm trên tay món quà Trung thu, rạng rỡ nói: “Được các chú bộ đội tặng quà, cháu rất vui. Thời gian qua, các chú cũng thường đến nhà thăm hỏi, động viên cháu trong học tập. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các chú”.

Về những kế hoạch tiếp theo, Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy BĐBP thành phố, cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là việc các cháu có một Tết Trung thu đầm ấm, trọn vẹn tình cảm quân dân. Dự kiến đầu tháng 10 tới, đơn vị sẽ tiếp tục trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các cháu có thêm phương tiện đến trường, yên tâm học tập”.

Với người lính Biên phòng, giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là bảo vệ từng đoạn đường biên, cột mốc, mà còn là góp sức để cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn, để những đứa trẻ có thêm điều kiện đến trường.

Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy đang từng ngày thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.