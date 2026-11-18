Ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân Cương được xây mới với diện tích hơn 75 m2. Sau hơn 6 tháng thi công đến nay nhà Đại đoàn kết với thiết kế 2 tầng kiến cố, khang trang, sạch đẹp, cùng các hạng mục công trình phụ… cơ bản hoàn thành đúng tiến độ.

Các đại biểu chúc mừng và gắn biển nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Xuân Cương. Ảnh: Thanh Thanh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến gia đình ông Nguyễn Xuân Cương đã được bàn giao ngôi nhà mới vào đúng dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong thời gian qua, UB MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… trên địa bàn xã. Năm 2026, xã Phù Đổng thực hiện nhiệm vụ xây, sửa 5 nhà Đại đoàn kết giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên toàn xã. Ngôi nhà của gia đình ông Cương là căn nhà thứ 4 đã được xã bàn giao dịp này. Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa MTTQ xã với cấp ủy, chính quyền thôn trong thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể phát biểu. Ảnh: Thanh Thanh

Đồng chí Nguyễn Đức Thể mong muốn chính quyền thôn, các đoàn thể tiếp tục đồng hành hỗ trợ và động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, cuộc vận động của thôn, xóm.

Ông Nguyễn Xuân Cương phẩn khởi và hạnh phúc khi có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Thanh

Xúc động trong ngày vui có nhà mới, ông Nguyễn Xuân Cương gửi lời cảm ơn tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đoàn thể, chính quyền và người thân. Ông Cương chia sẻ: "Trước đây, gia đình phải sống chung trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, tường mốc ẩm thấp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân tôi sức khỏe yếu (bị nhiễm chất độc dioxin). Kinh tế gia đình phụ thuộc đồng lương ít ỏi của vợ. Hai con đang tuổi ăn học một cháu lớp 12, một lớp 9, không có điều kiện để tu sửa căn nhà đã xuống cấp. Nhờ có sự quan tâm, đề xuất kịp thời của Ban Công tác mặt trận thôn, chính quyền thôn, sau khi xét chọn, rà soát nhu cầu nguyện vọng về nhà ở gửi đến xã, gia đình tôi được xây mới lại căn nhà. Với gia đình tôi, đây là niềm vui lớn nhất cuộc đời khi được trao tặng nhà mới, mái ấm của tình yêu thương và tinh thần đoàn kết. Tôi mong muốn thời gian tới xã tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn giống như gia đình tôi sớm được “an cư lạc nghiệp”".

Các đại biểu trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Nguyễn Xuân Cương. Ảnh: Thanh Thanh

Tại lễ bàn giao nhà, đại diện chính quyền thôn Trung Mầu, đại diện gia đình ông Nguyễn Xuân Cương đã phát biểu gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình. Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng trao biểu trưng hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Xuân Cương. Dịp này, các đoàn thể, chính quyền địa phương, gia đình người thân cũng đã tặng nhiều phần quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Cương.