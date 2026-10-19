Ấm áp nghĩa tình, tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng nhân Ngày phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1030 - 20/10/2026), đại diện lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND khu vực 8, Ninh Bình do đồng chí Lê Huy Nam - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tri ân, chúc mừng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuyển, sinh năm 1941, trú tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình (xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ). Mẹ Tuyển có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại diện lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND khu vực 8, tỉnh Ninh Bình tặng hoa, chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyển.

Trong không khí thắm đẫm tình cảm, đồng chí Lê Huy Nam đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hằng ngày của Mẹ. Thay mặt cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị, đồng chí kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, sống vui vẻ bên gia đình và người thân.

Đồng chí Lê Huy Nam, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND khu vực 8, tỉnh Ninh Bình hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyển..

Đồng chí Lê Huy Nam, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và đoàn công tác VKSND khu vực 8 hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của Mẹ.

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, sự tôn vinh ấy còn gắn với lòng biết ơn sâu nặng trước những đau thương, mất mát về người thân, về tình cảm mà không gì có thể bù đắp được. Trong tiếng “Mẹ” thiêng liêng là tình yêu thương dành cho gia đình, là đức hy sinh và sức chịu đựng bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam qua những năm tháng đất nước đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những lời hỏi thăm, lời chúc mừng gửi tới Mẹ chứa đựng tình cảm chân thành của những cán bộ, Kiểm sát viên luôn trân trọng công lao của các thế hệ đi trước, ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của những người thân trong gia đình Mẹ và cá nhân Mẹ. Sự cống hiến, hy sinh đó đã góp phần dành độc lập dân tộc, xây dựng Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến thăm Mẹ cũng là dịp để mỗi cán bộ lắng lại, hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của mình đối với cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc có được ngày hôm nay.

Chuyến thăm chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyển nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của tập thể cán bộ, công chức và người lao động VKSND khu vực 8, tỉnh Ninh Bình đối với những hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước. Sự tri ân ấy cũng nhắc nhớ mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, công chức và người lao động luôn gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực: Biết lắng nghe để thấu hiểu, biết sẻ chia để gắn bó với Nhân dân; lấy sự công tâm và tinh thần trách nhiệm trong từng công việc là lời tri ân thiết thực đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu của mình cho độc lập dân tộc và sự bình yên, hòa bình, phồn vinh của đất nước hôm nay.