Ấm áp, nghĩa tình lễ cưới tập thể của 12 cặp đôi công nhân xứ Nghệ

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công đoàn Nghệ An tham dự lễ cưới tập thể năm 2026. (Ảnh: QĐ)

Ngày 15/11, tại Trung tâm Tiệc cưới Cung Lễ hội, phường Trường Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ cưới tập thể năm 2026 với chủ đề “Công đoàn đồng hành - Hạnh phúc sánh đôi”.

Trong không gian trang trọng, 12 cặp đôi công nhân, người lao động cùng khoác lên mình những bộ trang phục cưới, sánh bước vào lễ đường trước sự chứng kiến, chúc phúc của người thân, bạn bè và đại diện tổ chức công đoàn.

12 cặp đôi công nhân, người lao động cùng khoác lên mình những bộ trang phục cưới rạng rỡ. (Ảnh: QĐ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Phan Thị Trang chia sẻ, mỗi cặp đôi có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Có người mồ côi cha mẹ, người phải chăm sóc thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có cặp đôi đã đăng ký kết hôn, sinh con nhưng chưa một lần được tổ chức lễ cưới.

“Công đoàn không chỉ là điểm tựa của người lao động trong công việc, mà còn mong muốn được đồng hành, sẻ chia trong cả cuộc sống và hạnh phúc gia đình của các bạn”, bà Trang nhấn mạnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công đoàn Nghệ An trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các cặp đôi trong ngày hạnh phúc. (Ảnh: QĐ)

Tại chương trình, mỗi cặp đôi được tặng một cặp nhẫn cưới bằng vàng, hỗ trợ trang phục, chụp ảnh cưới và nhiều phần quà thiết thực. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng mỗi cặp đôi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Mỗi cặp đôi đều có những hoàn cảnh riêng nhưng cùng chung đôi, rạng rỡ trong ngày hạnh phúc.

Các cặp đôi cùng thực hiện nghi thức trao nhẫn, dâng trà tri ân cha mẹ và cắt bánh cưới. Những nghi lễ giản dị nhưng mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người đã nhiều năm chờ đợi ngày hạnh phúc.

Lễ cưới tập thể lan tỏa sự chia sẻ của tổ chức công đoàn Nghệ An đối với người lao động. (Ảnh: QĐ)

Trước lễ thành hôn, các cặp đôi tham gia đoàn rước dâu và dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn.

Năm 2025, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 11 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, thêm 12 cặp đôi được thực hiện ước mơ, tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với người lao động.