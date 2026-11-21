Hai vợ chồng chị đã có hơn 30 năm gắn bó với Công ty. Trước đây, gia đình chị phải sống trong căn nhà thuê chật chội, thiếu thốn. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thư, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất biện pháp hỗ trợ. Trên cơ sở thống nhất của Ban Chấp hành Công đoàn, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Hiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, đã đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình chị Thư từ Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà rộng 58,5m² được hoàn thành, bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Ngày khánh thành và bàn giao nhà mới, chị Thư xúc động bày tỏ: “Có được ngôi nhà hôm nay, gia đình tôi vơi đi một nỗi lo rất lớn. Tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn, lãnh đạo Công ty và đồng chí, đồng nghiệp. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Vợ chồng Thiếu tá QNCN Bùi Thị Thư (thứ hai, thứ ba, từ phải sang) trong ngày khánh thành, bàn giao nhà từ Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, tháng 9-2026.

Tại lễ bàn giao nhà, Trung tá Huỳnh Tấn Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 nhấn mạnh: Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Ngôi nhà mới của gia đình chị Thư không chỉ có sự hỗ trợ về kinh phí mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo, chỉ huy và đồng chí, đồng đội. Từ những việc làm thiết thực ấy, Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị.