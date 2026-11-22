Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội động viên công nhân tại ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Ngọc Ánh.

Tại dự án Ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và cầu Mễ Sở, đồng chí Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến công trường, thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường, nỗ lực thi công dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã thăm hỏi, tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường với tổng số tiền là 40 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Ánh.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Chỉ huy công trình cho biết, dự án cầu Mễ Sở là công trình giao thông quan trọng thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên).

Dự án cầu và đường dẫn có tổng chiều dài gần 14km, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng. Đến tháng 11-2026, giá trị sản lượng xây dựng cầu đạt khoảng 50%, nhiều hạng mục trụ cầu, dầm cầu dẫn đang dần thành hình. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình, thông xe kỹ thuật dịp APEC 2027, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm động viên người lao động tại công trường cầu Mễ Sở. Ảnh: Ngọc Ánh.

Ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ công nhân, người lao động, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cần cù, sáng tạo và quyết tâm vượt khó của những người đang trực tiếp góp sức xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng. Mỗi phần việc hoàn thành, mỗi hạng mục được triển khai không chỉ thể hiện công sức, trí tuệ của người lao động mà còn góp phần tạo dựng diện mạo mới, mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô và đất nước.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn anh chị em công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đặc biệt, trong quá trình thi công, các đơn vị cần đặt yêu cầu an toàn lao động lên hàng đầu.

Trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động rất xúc động.

Anh Lù Quang Vũ, quê ở Lào Cai, hiện đang làm việc tại Ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội bày tỏ: "Tôi và các anh em công nhân rất xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của Công đoàn Thủ đô. Đây là động lực để chúng tôi quyết tâm làm việc, đảm bảo tiến độ, đồng thời qua đó chúng tôi cũng thấy rõ trách nhiệm của mình trong công việc".

Anh Nguyễn Văn Dương, công nhân quê Thanh Hóa, đang thi công tại công trình cầu Mễ Sở chia sẻ: "Những phần quà là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm động lực để anh em công nhân yên tâm làm việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ".